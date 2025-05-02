Швейцария передала Украине десять пожарных автомобилей
В Лозанне состоялась официальная передача десяти пожарных и спасательных автомобилей Украине. Жест солидарности инициировала пожарная служба кантона Во (ECA), первая машина уже отправилась в Украину в конце апреля.
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На церемонии, прошедшей в административной штаб-квартире ECA, присутствовала украинская делегация во главе с послом Украины в Швейцарии Ириной Венедиктовой и Андреем Яценко, директором швейцарского НПО Risk Reduction Foundation («Фонд снижения рисков»), отвечающей за логистику доставки. «В эти трудные времена мы все должны поддержать вашу борьбу за свободу», – указал Серж Депалленс (Serge Depallens), генеральный директор ECA.
В мероприятии также принял участие депутат Национального совета (большая палата парламента) Лоран Верли (Laurent Wehrli), возглавляющий Швейцарскую федерацию пожарных (Der Schweizerische Feuerwehrverband). Переданные автомобили — это находящаяся в идеальном, несмотря на возраст (около 20 лет) состоянии техника, недавно выведенная из эксплуатации в кантоне Во и заменённая на новые модели.
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В состав партии входят, в том числе, пять пожарных машин, одна с объёмом резервуара 6 000 литров, две с объёмом 3 000 литров, два универсальных автомобиля и один прицеп. Все они передаются Украине на гуманитарной основе. Транспортировка будет происходить поэтапно. Первый конвой выехал в Украину в течение недели с 28 апреля.
Остальные машины будут доставлены по мере сбора необходимых финансовых ресурсов партнёрской НПО. Перегон машин осуществляется через Германию и Польшу под полным контролем «Фонда снижения рисков». Техника будет распределена между двумя украинскими организациями, оказывающими помощь в зонах повышенных пожарных угроз.
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