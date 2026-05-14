«Los intereses comunes de China y EEUU superan sus diferencias», dice Xi a Trump en Pekín

1 minuto

Pekín, 14 may (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «los intereses comunes de China y EE.UU. superan sus diferencias», al comienzo de la reunión entre ambos, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

Xi indicó asimismo que ambos países «deben ser socios y no rivales» en sus observaciones iniciales, tras recibir con honores a Trump a la entrada del complejo, donde ambos pasaron revista a las tropas, escucharon los himnos de sus respectivas naciones y saludaron a las delegaciones oficiales. EFE

aa/gbm/jrh

(foto) (video)