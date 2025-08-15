«Táctica de guerra», la ONU alerta del aumento de la violencia sexual en conflictos

En Colombia, Haití, Ucrania, Israel, Yemen o Afganistán, la violencia sexual se utilizó «como táctica de guerra», denunció este jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un informe que señala que estas prácticas crecieron un 25% en 2024.

Rusia e Israel podrían integrar en el próximo informe la lista de países que recurren a la violencia sexual, encabezada actualmente por República Centroafricana, República Democrática del Congo, Haití, Somalia y Sudán del Sur, según el informe anual «Violencia sexual en conflictos armados».

«Debido a la gran preocupación que suscitan los patrones de determinadas formas de violencia sexual perpetradas por las fuerzas armadas y de seguridad israelíes y rusas, así como por grupos armados afiliados, se ha advertido a estas partes de su posible inclusión en la lista en el próximo período de presentación de informes», dice el trabajo.

En Israel, la ONU verificó «12 incidentes de violencia sexual» cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad israelíes contra «siete palestinos» en cárceles del país.

El informe también recalca que hay «datos claros y convincentes» de que algunos rehenes israelíes en manos de Hamás fueron «sometidos a diversas formas de violencia sexual» tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que perpetró el grupo islamista palestino en suelo israelí.

El trabajo, elaborado a pedido del Consejo de Seguridad de la ONU, compara las cifras de violencia sexual respecto a las del año anterior.

En Ucrania, la misión de vigilancia de los derechos humanos documentó el año pasado más de 200 casos de violencia sexual por las fuerzas armadas rusas, las fuerzas del orden y el personal penitenciario, en particular en las zonas que controla Rusia tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

«La violencia sexual se utilizó como forma de humillación y para obtener confesiones o información», señala el informe.

En Colombia, en 2024 se registró un aumento del 68% de agresiones sexuales vinculadas con el conflicto, en su mayoría en los departamentos de Antioquia, Bolívar, el Cauca, el Chocó, Nariño y Valle del Cauca, principalmente a manos de guerrilleros.

El informe también señala que habrían estado implicados miembros de la policía y de las fuerzas armadas nacionales, y pide a las autoridades colombianas que agilicen la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Paz de 2016 relativas al género y que mejoren el acceso a la justicia para las víctimas.

En Haití, los proveedores de servicios humanitarios registraron un total de 3.598 casos de violencia de género presuntamente perpetrados por miembros de grupos delictivos organizados.

Y es que, un cuarto de siglo después de la aprobación de una resolución histórica adoptada por el Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad, las mujeres siguen siendo el 92% de las víctimas.

La ONU tiene «verificados» más de 4.600 sobrevivientes de violencia sexual en 2024 en 21 países estudiados, un 25% más que el años anterior, aunque advierte que esta cifra «no refleja la magnitud ni la prevalencia mundiales» de esta lacra.

