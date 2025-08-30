«Vampiros en La Habana» muerde de nuevo con una muestra en Cuba por su 40 aniversario

La Habana, 30 ago (EFE).- «Vampiros en La Habana», la icónica película de animación cubana, muerde de nuevo en su 40 aniversario con la inauguración este sábado de la mayor exposición centrada en este hito artístico del ilustrador, guionista y director de cine Juan Padrón.

La muestra, en la Galería Continua del barrio chino de la capital cubana, reúne por primera vez una selección de acetatos originales y fragmentos del primer storyboard (guion gráfico), con más de 80 obras pictóricas de Padrón sobre vampiros.

El objetivo, como explica a EFE Silvia Padrón, hija del artista y encargada de su legado, es homenajear al creador de «Vampiros en La Habana» y festejar el aniversario de una película que, a su juicio, se erige como un parteaguas.

«Vampiros en La Habana fue una película que supuso poner en el mapa de la animación mundial a Cuba. Aunque la animación cubana era conocida, esto fue un salto cualitativo indiscutiblemente», destaca.

Paseando entre obras en acuarela y óleo cuajadas de detalles, color e ironía, Padrón destaca «toda la ingeniosidad, todo el humor y la calidad artística» que encierra la película, que ha generado todo un universo narrativo y visual a su alrededor.

El largometraje, de 80 minutos, relata una trama de enredo, persecuciones y risas en La Habana de los años 30 del siglo pasado a raíz de la invención del «Vampisol», una fórmula para que los vampiros puedan soportar la luz solar.

En la cinta, considerada una obra de culto, se entremezcla el mundo de los vampiros y toda su simbología con la mafia y la convulsa política de la época en la isla, todo sazonado con grandes dosis de humor negro y pinceladas de cubanía.

Obra pictórica y cinematográfica

La exposición, que permanecerá abierta tres meses, muestra también por primera vez en Cuba una selección de 30 tintes de Padrón, obras de trazo sencillo y directo en las que años después del estreno de la película el ilustrador se adentra de nuevo en la temática vampírica.

La muestra está presidida, en su sala principal, por dos gigantografías de siete por cinco metros, obras pictóricas del caricaturista cubano llevadas a papel de pared y donde se puede apreciar el preciosismo de cada trabajo.

Padrón (1947-2020) es el gran caricaturista cubano del siglo XX. Además de «Vampiros en La Habana», el artista destacó en la isla y más allá por su personaje de animación Elpidio Valdés, un guerrillero independentista cubano, que también fue llevado a la gran pantalla.

La galería cuenta con una pequeña sala de cine donde se van a mostrar escenas seleccionadas de la película y está previsto que «Vampiros en La Habana», al completo, se pase a diario para poner punto y final a cada jornada de la exposición. EFE

