‘Ceniza en la boca’, de Diego Luna, se podrá ver en Netflix en España y Latinoamérica

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Cannes (Francia), 12 may (EFE).- ‘Cenizas en la boca’, la película que el mexicano Diego Luna presentará esta semana en el Festival de Cannes, se podrá ver en España, Latinoamérica y Portugal en Netflix en 2027, tras su estreno en cines.

La plataforma ha adquirido los derechos de distribución para esos territorios de un filme que adapta la novela homónima de la mexicana Brenda Navarro, publicada en 2022, según informó este martes la revista especializada Variety.

El filme, incluido en la sección de proyecciones especiales de Cannes, es el cuarto largometraje de ficción dirigido por el popular actor, que estará en el festival para la presentación.

‘Ceniza en la boca’ está protagonizada por Anna Díaz, que interpreta a Lucila, una joven de 21 años que viaja con su hermano Diego, de 14, de México a España para reunirse con su madre (Adriana Paz), que había hecho ese camino ocho años antes.

Lucila se enfrenta a los problemas de ser inmigrante y a conflictos familiares en una historia que se desarrolla en Ciudad de México, Madrid y Barcelona.

Luisa Huertas, Guillermo Ríos, Sergio Bautista, Benny Emmanuel, Teresa Lozano y Adriana Jacomé completan el reparto de un filme cuyo guion ha sido escrito por Luna, Abia Castillo y Diego Rabasa.

Esta película supone el regreso de Adriana Paz a Cannes dos años después de recibir el galardón del festival a mejor interpretación femenina junto a Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gómez, por ‘Emilia Pérez’, de Jacques Audiard, que además se llevó el Premio del Jurado. EFE

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