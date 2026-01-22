‘Clika’, un tributo a los corridos que refuerza la identidad méxico-estadounidense

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 22 ene (EFE).- El productor musical Jimmy Humilde, figura clave del regional urbano, rinde tributo a los corridos en ‘Clika’, un manifiesto cultural que reivindica la identidad de una generación que crece entre México y Estados Unidos.

«Soy un mexicano-americano feliz, lo respiro todos los días. Es un orgullo y una felicidad que no cambiaría por nada en el mundo, la verdad. Es una cultura muy bonita y muy respetuosa», indica el productor de raíces mexicanas en una entrevista con EFE.

Protagonizada por JayDee, vocalista y líder de la agrupación Herencia de Patrones, y auspiciada en el sello Rancho Humilde, la película que se estrena este viernes en la gran pantalla es una respuesta a la necesidad de unión de la comunidad latina en un momento tan transcendental como el que atraviesa ahora EE.UU..

«Queríamos darle una cara al movimiento. Si te gusta la música te va a gustar la película, y si te gusta la película te va a gustar la música. Fue algo que quisimos juntar en un momento muy necesitado, de buscar la unión, la fuerza y el apoyo entre toda la comunidad latina», explica Humilde.

‘Clika’ sigue a Chito, un joven artista con un talento innato para los corridos que sueña con el éxito mientras navega por las complejidades de la fama y sus raíces.

En su búsqueda por alcanzar el sueño americano, la cinta refleja la cruda realidad de gran parte de la comunidad mexicana asentada en Estados Unidos. «Siempre ha sido difícil, especialmente para nosotros, que mucha gente no nos apoya, pero ahí andamos, no nos vamos a rajar», afirma por su parte a EFE Jay Dee.

La producción combina a reconocidos rostros de este movimiento urbano con veteranía de Hollywood, incluyendo a figuras como el rapero y actor OhGeesy, el icónico Eric Roberts o la leyenda del hip-hop Master P.

El ADN del de que se siente «de aquí y de allá»

El ecosistema de ‘Clika’ funciona como un espejo que define la identidad chicana – aquellas personas de origen mexicana viven en Estados Unidos – pero también como un hilo en el que la música se alza como el único lenguaje capaz de reconciliar el legado mexicano con el presente estadounidense.

De la voluntad de dignificar esta lucha nació en Humilde la necesidad de que las generaciones de chicanos más jóvenes encontraran un referente de respeto.

«Queríamos hacer algo con un protagonista de la música de corridos y de la música mexicana, americana o urbana para que se (haga nota) mucho de la juventud de hoy en día que está siguiendo este tipo de música» y además «tengan una imagen y vean y se sientan orgullosos de ver lo que a ellos les gusta en una pantalla», explica.

La motivación para este manifiesto bebe justamente de voces de la industria que comparten esta misma dualidad, como la colombiana Becky G, que nació en California. «Ella una vez dijo «yo soy de aquí y soy de allá». Y eso me gustó, siento que es una cosa nueva», agrega el productor.

La película siembra un poderoso mensaje para la juventud que se ve reflejada en un personaje como Chito y que fantasea con dedicarse a la música pese a estar rodeado de un entorno poco favorecedor: «Es posible salir adelante en una base de todo, de cómo vives, de lo que andas haciendo en el futuro. Sí se puede hacer, hay que echarle ganas», concluye el cantante. EFE

