‘El mensaje’, del argentino Iván Fund, Premio del Jurado de la 75 Berlinale

Berlín, 22 feb (EFE).- La película ‘El mensaje’, dirigida por el argentino Iván Fund, se llevó este sábado el Oso de Plata Premio del Jurado en la 75 edición de la Berlinale.

Tras agradecer el premio, Fund lanzó un mensaje sobre la situación en su país: «Los tiempos son duros en Argentina, el cine está bajo ataque y la cultura se está desmantelando».

«Este pequeño oso muestra que las películas continuarán viviendo y que somos muchos y que vamos a permanecer unidos», agregó Fund.

Un premio que, según señaló el jurado, quiere reconocer una película deliciosa, preciosa y precisa, que proporciona «emociones y recuerdos» con una enorme simplicidad.

‘El mensaje’, una coproducción de Argentina, España y Uruguay, es un poético filme en blanco y negro sobre la memoria, el trauma y el amor que sigue el viaje en una furgoneta de Anika, una niña que puede comunicarse con los animales.

La niña, interpretada por Anika Bootz -hijastra del cineasta-, está acompañada por una pareja de adultos cuya relación no queda clara en la película y a los que dan vida dos actores muy conocidos en Argentina, Marcelo Subiotto y Mara Bestelli.

Los tres viajan en una vieja furgoneta habilitada como casa por paisajes rurales argentinos en «un mundo casi distópico, de cierta marginalidad» y fuera de la sociedad de hoy dominada por las redes sociales, como describió el realizador en una rueda de prensa en Berlín al presentar su filme.

Una pequeña película que comenzó a gestarse en el Foro de Coproducción del Festival de San Sebastián de 2023, certamen al que regresó en 2024 al apartado Working Progress y que luego consiguió fondos de la Berlinale.

Pero antes, el primer dinero llegó del equipo, que lo pusieron de su bolsillo, en una especie de producción colectiva.

Un forma diferente de producir, algo que tendrá que ser más habitual en el cine argentino para poder seguir haciendo cine, como lamentó el equipo en la rueda de prensa de presentación del filme en la Berlinale.

«La situación en Argentina es muy grave, ya no hay apoyo del Estado para ninguna película», el Fondo de Fomento, que funcionó hasta el 2023 y que se nutría de los impuestos y de las entradas de cine, aunque no ha desaparecido, no tiene actividad de impulso a las películas.

Y ya el año pasado ningún filme recibió ayuda del Instituto del Cine, lo que «es gravísimo», señaló una de las productoras de ‘El mensaje’, Laura Mara Tablón.

Pero también aseguró que «el cine argentino tiene que existir» y lo logrará mediante «nuevas formas de hacer cine». EFE

