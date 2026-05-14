‘Feliz Navidad’ y ‘1989’ de Taylor Swift, incluidos en la Biblioteca del Congreso de EEUU

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Washigton, 14 may (EFE).- El álbum ‘1989’, de Taylor Swift, y el himno navideño bilingüe ‘Feliz Navidad’, del puertorriqueño José Feliciano, figuran entre las 25 grabaciones que este año ingresan en el registro sonoro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

La selección de 2026 abarca 70 años de música y sonido grabado, desde ‘Put Your Head On My Shoulder’, de Paul Anka (1959) y el original de Broadway de ‘Chicago’ (1975), hasta el éxito mundial ‘Single Ladies (Put a Ring on It)’, de Beyoncé, que por primera vez entran en este listado.

Para ser escogidas, las canciones deben tener al menos diez años de antigüedad y ser «cultural, histórica o estéticamente significativos», señaló el bibliotecario en funciones del Congreso, Robert Newlen, en un comunicado.

Entre los sonidos latinos y de artistas hispanos, la Biblioteca destaca el clásico ‘Mambo No. 5’ (1950), del cubano Pérez Prado, que le valió el título de «Rey del mambo», y ‘Feliz Navidad’ (1970), el célebre villancico en español e inglés que Feliciano compuso pensando en la nostalgia por su Puerto Rico natal y que hoy es una de las grandes canciones navideñas del mundo.

El propio Feliciano celebró el reconocimiento y, en un comunicado remitido por la Bibblioteca del Congreso, afirmó sentirse «bendecido» por haber podido compartir su música durante más de seis décadas y por el impacto duradero de esa «pequeña canción de Navidad» en el público.

«El honor de ser incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso supera cualquier cosa que hubiera podido soñar», aseguró.

Del lado del pop y el R&B contemporáneo, la Biblioteca incorpora al registro a Swift y Beyoncé: la primera con ‘1989’ (2014), del que salieron éxitos como ‘Shake It Off’; y la segunda con ‘Single Ladies (Put a Ring on It)’ (2008), un sencillo convertido en fenómeno global gracias a su coreografía y a un estribillo que marcó la cultura popular a finales de la década de 2000.

También se suma al registro el álbum debut de Weezer, conocido como ‘The Blue Album’ (1994), y el disco ‘Beauty and the Beat’ (1981), de The Go-Go’s, una de las bandas femeninas pioneras del rock.

En la lista figuran además obras de referencia como ‘Modern Sounds in Country and Western Music’ (1962), con el que Ray Charles rompió barreras entre el soul y la música country; ‘Cocktails for Two’ de Spike Jones and His City Slickers (1944); el álbum country ‘Rumor Has It’ (1990), de Reba McEntire; ‘Go Rest High on That Mountain’ (1994), de Vince Gill.

El registro también vuelve a reconocer el peso cultural de otros formatos al incorporar la banda sonora del videojuego ‘Doom’ (1993) y la narración radiofónica del combate de boxeo ‘The Fight of the Century: Ali vs. Frazier’, de 1971.

Con las 25 nuevas incorporaciones, el registro nacional de grabaciones alcanza los 700 títulos preservados dentro de una colección sonora total de casi cuatro millones de documentos. EFE

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