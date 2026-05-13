‘No dejes a los niños solos’, película mexicana que ahonda en los miedos de la maternidad

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David Álvarez

Ciudad de México, 12 may (EFE).- En la década de 1980 las familias monomarentales enfrentaban muchos más obstáculos que en la actualidad, principalmente las madres solteras, que padecían el temor de dejar a sus hijos solos en casa, esa idea es el disparador de ‘No dejes a los niños solos’, la nueva película de terror social protagonizada por la actriz mexicana Ana Serradilla.

«No es fácil el hecho de no poder estar para tus hijos, eso los deja vulnerables a que pueda suceder cualquier cosa en tu ausencia”, explica a EFE Serradilla, sobre la cinta dirigida por Emilio Portes, conocido por largometrajes de terror como ‘Belzebuth’ (2017).

La historia sigue a Catalina (Serradilla), una reciente viuda que se ve obligada a dejar a sus hijos solos en casa, una decisión que deriva en sus peores pesadillas.

Serradilla (1978) vivió una niñez en la que “no te iba a pasar nada” si jugabas a las afueras de tu casa o dentro de ella, pero admite que las madres cada vez están más preocupadas por sus hijos, debido a la inseguridad que azota al país.

“Ahora tienes miedo de que tu hijo desaparezca o de que incluso en el colegio sufra bullying o le toque un mal maestro. Creo que el mundo continúa siendo el mismo, nada más que ahora somos más conscientes de los daños que le pueden suceder a nuestras criaturas”, asegura.

El largometraje busca apegarse al contexto de las familias latinoamericanas, ya que, según un informe de las Naciones Unidas (ONU), el 11 % de las familias en la región son monomarentales, un porcentaje en aumento.

Además de ser un guiño por parte de Portes a películas de terror de los años 80 como ‘Poltergeist’ (1982) o ‘Los chicos del maíz’ (1984).

Por su parte, el actor Jesús Zavala (Marco) considera que la producción también es un ejercicio de nostalgia y un ejemplo para que las nuevas generaciones entiendan cómo eran las infancias de la época más allá de la tecnología.

“Mucha gente joven va a ver la película y se va a preguntar cómo era posible que los niños se quedaran solos en casa, actualmente la trama se habría solucionado con un FaceTime”, bromea el actor de 34 años.

Terror mexicano

Para Serradilla, conocida por comedias como ‘Cansada de besar sapos’ (2006), el estreno del filme, el próximo 14 de mayo, supondrá su primera incursión en el género cada vez más presente en la cinematografía mexicana, considerando además que México es uno de los principales consumidores del terror.

“Cada vez estamos haciendo mejor cine de terror en México. Todavía falta para decir que existe una industria enorme del género, porque se deberían hacer muchas más películas, pero ahí vamos. Cada vez se producen más y, sobre todo, se están haciendo muy bien”, defiende la artista.

En el caso de Serradilla, el no haberse adentrado antes en este tipo de películas se debía a una cuestión de confianza en sí misma y el miedo que sentía a participar en un mal proyecto que “causara más miedo que risa”.

Sin embargo, Zavala asegura que la recepción del público ha sido muy positiva nacional e internacionalmente, tras haber recibido un “apapacho enorme del público” con más de 22 premios en Estados Unidos, Europa, así como el Premio a mejor película latinoamericana en el Festival de Cine de Sitges (España). EFE

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