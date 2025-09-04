‘Norheimsund’, un corto sobre las relaciones de cubanas con europeos, compite en Venecia

Venecia (italia), 4 sep (EFE).- El corto ‘Norheimsund’, de la realizadora Ana Alpizar, ha planteado en el Festival de Venecia una dura «realidad»: las relaciones a distancia que muchas jóvenes de Cuba mantienen con adultos extranjeros anhelando una «vida mejor».

La cinta es uno de los catorce cortometrajes que compiten en la sección Horizontes de la prestigiosa Mostra veneciana, dedicada a las nuevas vanguardias y estéticas cinematográficas.

‘Norheimsund’ es el nombre de un pueblo noruego muy presente en el día a día de una madre y una hija en La Habana, pues desde ahí, al otro lado del mundo, la chica es cortejada por teléfono por un hombre mayor que le promete un futuro mejor a su lado en Europa.

La muchacha, instigada por su propia madre, trata de mantener vivo el romance, posando en fotos y poniéndose guapa, porque recibir un mensaje suyo implica mantener abierta una vía de fuga de la isla.

Sin embargo, esos sueños se tuercen cuando, por casualidad, esta «cenicienta» se entera de que el hombre no es cómo imaginaba.

«Mi fuente de inspiración fue la realidad en Cuba. Muchas amigas que tuve en mi adolescencia pasaron etapas parecidas. No es algo extraño ahora mismo, el turismo sexual y el caso de chicas que se casan con europeos es constante», afirma a EFE Alpizar por teléfono.

La cineasta, que reside en Estados Unidos y estudia dirección de cine en la Universidad de Nueva York, explica que este fenómeno se «ha vuelto medio normal y socialmente aceptado».

«Cuba es un país muy hermético. La situación está tan dura… Los jóvenes han perdido, o casi, la esperanza de tener un progreso dentro del país», lamenta.

El cortometraje surgió como un proyecto que la directora tenía que hacer por el segundo año de sus estudios neoyorquinos y, de ese modo, tomó su cámara y regresó a La Habana, donde obtuvo el permiso para rodar «sin ningún problema», reconoce.

Ahora la historia ha llegado a unos de los certámenes de cine más importantes del mundo, el Festival de Venecia, y podría anunciarse ganador en la noche del 6 de septiembre, cuando se de a conocer el León de Oro y el resto del palmarés de esta 82 edición.

Alpizar considera que la presencia de esta pequeña historia, de ‘Norheimsund’, en la Mostra ha sido «muy emocionante», aunque cuando recibió la confirmación de que había sido seleccionada llegó a pensar en un primer momento que se trataba de una broma. EFE

