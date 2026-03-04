‘Nuevos horizontes’ y el retrato de una mujer que desafía normas y empodera en Irán

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 4 mar (EFE).-El primer documental iraní nominado al Óscar, ‘Nuevos horizontes’, retrata a Sarah Shah Verdi, líder comunitaria y pionera al convertirse en la primera concejala elegida de su localidad, cuya lucha por empoderar a otras mujeres contrasta con la oleada de protestas y el recrudecimiento de la represión por parte de las autoridades religiosas de su país que ensombrecieron su nominación.

«Esperamos que esta película logre atraer mucha más atención a lo que está pasando en Irán, y también a cómo el pueblo iraní, al igual que Sara Shah en nuestra película, intenta generar cambios en su comunidad», explica Mohammadreza Eyni, uno de los directores del filme, en una entrevista con EFE realizada antes de los ataques de EE.UU. e Israel sobre la república islámica el pasado fin de semana.

Eyni y la directora Sara Khaki se enteraron que su filme estaba nominado al Óscar en enero, cuando en Irán las autoridades desconectaron internet tras las protestas que inundaron el país como reacción a la creciente crisis económica que sufría.

«Tenemos muchos sentimientos encontrados, queríamos celebrar este momento con nuestra gente, pero debido al corte de internet en ese momento, no pudimos hacerlo. Nos habría gustado poder estar más felices con este reconocimiento», confiesa Eyni.

Ahora, Irán atraviesa una nueva fase de incertidumbre tras los duros ataques militares de Estados Unidos e Israel, que han agravado la inestabilidad política en el país.

La película, la única de su categoría sin distribución estadounidense, fue hecha por un pequeño equipo independiente y estrenó en enero de 2025 en el Festival de Sundance, de cine independiente, arrancando su trayectoria con el gran premio del jurado para documental no estadounidense.

Liderazgo y poder al servicio de otras mujeres

La cinta, cuya traducción del título original en inglés (‘Cutting Through Rocks’) al español significa ‘Cortando rocas’, arranca con Shah Verdi serrando un muro de piedra para reparar la puerta de su casa, una imagen que anticipa las barreras que ha enfrentado a lo largo de su vida.

«Era la única mujer motociclista (en la región), además es partera, ha ayudado a nacer a 400 niños en su aldea, y se postula para un cargo en el consejo local, convirtiéndose en la primera concejala en su oficina local», relata a EFE Khaki.

«Con un poco de poder que adquiere, empieza a romper barreras para las mujeres y niñas a su alrededor», añade.

A la directora iraní, que pasó la mitad de su vida en su país y lleva la otra mitad en EE.UU., le interesaba explorar la vida de las mujeres que nunca abandonaron sus comunidades y cómo ellas lograban superar las barreras que las rodean.

Ella y su equipo pasaron ocho años junto a Shah Verdi, de quien admira la forma en la que afronta cada obstáculo en el camino con perseverancia, esperanza y tenacidad. «Es lo que todos necesitamos en este mundo», apunta.

Desde la perspectiva de Eyni, esta película de «empoderamiento femenino» es urgente en un momento en el que el mundo necesita referentes de liderazgo que usen el poder para proteger y ampliar derechos, no para restringirlos.

‘Nuevos horizontes’ es uno de los dos filmes iraníes nominados en la 98ª edición de los Óscar, el otro es ‘Un simple accidente’, de Jafar Panahi, que compite en la categoría de mejor película internacional y mejor guion original.

El documental de Eyni y Khaki buscará alzarse con el premio en una categoría que también contempla a los documentales ‘La solución al estilo de Alabama’; ‘Come See Me in the Good Light’; ‘Mr. Nobody contra Putin’ y ‘La vecina perfecta’. EFE

