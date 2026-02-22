‘O agente secreto’ se va de vacío de la 79 edición de los BAFTA

Redacción internacional, 22 feb (EFE).- La película brasileña ‘O agente secreto’ (‘El agente secreto’), dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, se quedó sin ninguno de los dos premios BAFTA a los que aspiraba en la 79 edición de estos galardones del cine británico, entregados este domingo en Londres.

La cinta optaba al premio a mejor película de habla no inglesa, que perdió ante la noruega ‘Sentimental Value’ (‘Valor sentimental’), de Joachim Trier, y al de mejor guión original, que recayó en ‘Sinners’ (‘Los pecadores’), del estadounidense Ryan Coogler.

Se interrumpe así una trayectoria ascendente en la película brasileña, que comenzó en la pasada edición del Festival de Cannes donde ganó el premio a mejor director para Mendonça Filho y el de mejor actor para Moura.

En los Globos de Oro la cinta logró el premio a mejor película internacional y a mejor interpretación masculina en un drama.

Todavía tiene por delante los Óscar, donde está nominada en cuatro categorías: película, película internacional, actor y casting. EFE

