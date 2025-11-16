0-0. México y Uruguay empatan sin goles en partido amistoso

Torreón (México), 15 nov (EFE).- Las selección de México empató este sábado 0-0 ante Uruguay en partido de preparación rumbo al Mundial de 2026, sin grandes emociones y que se llevó a cabo en Torreón, Coahuila, al norte de la capital mexicana.

México, dirigido por Javier Aguirre, dominó los primeros minutos del juego; tuvo oportunidad de abrir el marcador en el minuto 13 en una equivocación de Mathías Olivera en la salida en la que Raúl Jiménez encontró un balón dentro del área, pero antes de rematar, el guardameta Santiago Mele achicó para impedir su disparo.

El desorden defensivo en el equipo sudamericano provocó las mejores oportunidades del rival, que no anotó por la mala puntería de sus Raúl Jiménez e Hirving Lozano.

En la segunda mitad, el equipo del seleccionador argentino Marcelo Bielsa ajustó. Sus jugadores apretaron a México desde la salida, lo que provocó que el partido se trabara en media cancha con escasas llegadas a portería.

México jugará su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA el próximo martes ante Paraguay en San Antonio (Texas), mismo día en el que Uruguay se medirá a Estados Unidos en Tampa (Florida).

– Ficha técnica:

0. México: José Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez (Erik Liga m.65), Érick Sánchez (Orbelín Pineda m.65), Marcel Ruiz (Obed Vargas m.65); Roberto Alvarado (Diego Lainez m.79), Raúl Jiménez (Germán Berterame m.79), Hirving Lozano (Gilberto Mora m.45).

Seleccionador: Javier Aguirre.

0. Uruguay: Santiago Mele; Guillermo Varela, José María Giménez, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Emiliano Martínez, Rodrigo Betancur, Rodrigo Zalazar (Nahitan Nández min.46); Juan Manuel Sanabria (Facundo Torres m.46), Brian Rodríguez (Maximiliano Araujo m.74), Rodrigo Aguirre.

Seleccionador: Marcelo Bielsa.

Goles: No hubo.

Árbitro: Fernando Javier Morón, de Panamá. Amonestó a Edson Álvarez, Diego Lainez y César Montes por México y a Nahitan Nández, Facundo Torres, José María Giménez, Maxi Araujo y Guillermo Varela por Uruguay.

Incidencias: Partido amistoso jugado entre las selecciones de México y Uruguay celebrado en el estadio Corona de Torreón, Coahuila, al norte de México.EFE

