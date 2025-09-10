0-1. Paraguay gana por primera vez en Lima y hunde a un Perú ya eliminado

Lima, 9 sep (EFE).- La selección de Paraguay selló este martes su primera victoria como visitante en Lima tras vencer por 1-0 al ya eliminado Perú en un partido de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Una anotación de gran factura técnica, conquistada a los 78 minutos de juego por Matías Galarza, fue suficiente para que los dirigidos por Gustavo Alfaro le saquen lustre a la clasificación que ya aseguraron el jueves pasado.

Aunque los locales salieron al terreno de juego con el objetivo de evitar el último lugar de la clasificación, que fue finalmente ocupado por Chile, mostraron pocas luces en los últimos metros, como a lo largo de todo el proceso de las eliminatorias, ante un Paraguay que fue lo suficientemente sólido como para asegurar el resultado.

Durante la primera mitad del partido el juego careció de opciones claras de gol, con un Perú buscando la línea de fondo guaraní y una selección visitante bien plantada para cortar las arremetidas de los veloces Joao Grimaldo y Kenji Cabrera, los más destacados de ese tiempo.

Fue Grimaldo el que tuvo la primera opción profunda, a los 18 minutos de juego, con un remate de cabeza que pasó muy cerca de la portería defendida por Gill, tras un buen centro de Cabrera.

Paraguay, por su parte, intentó responder guiado por Damián Bobadilla, pero careció de remates directos a portería y cuando llegó a fondo solo consiguió conseguir un par de tiros de esquina.

Cuando finalizaba el primer tiempo, el experimentado Renato Tapia lanzó un zapatazo sorpresivo en el último intento de Perú, que obligó a Gill a estirarse para evitar una sorpresa en su portería.

Tras el entretiempo, fue Paraguay el que recuperó posiciones e hizo pasar varios sustos a Perú, hasta que los locales retomaron la posesión de balón y nuevamente atacaron con el juego hábil y veloz de Grimaldo por la derecha.

El extremo envió a los 56 un centro elevado que sobró por muy poco al portero paraguayo, y a todos los atacantes nacionales, y dos minutos después repitió la acción para que Carlos Zambrano conecte un remate de cabeza que fue bien controlado por Gill.

Perú ganó en profundidad con los ingresos del creativo Jairo Concha y del extremo Kevin Quevedo, y a los 72 el guardameta paraguayo desvió con las uñas un remate enviado por Tapia desde el borde del área.

Sin embargo, cuando se jugaban 78 minutos de juego, apareció Galarza para controlar un centro elevado con el pecho y rematar con gran calidad a media altura para enmudecer a los aficionados peruanos y poner el colofón a una gran campaña paraguaya, así como a la decepcionante actuación de Perú.

Ficha técnica:

0. Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula (m.84, Oliver Sonne), Carlos Zambrano, Renzo Garcés (m.84, Erick Noriega), Marcos Lopez, Renato Tapia, Yoshimar Yotún (m.62, Jairo Concha), Sergio Peña (m.80, Piero Cari), Joao Grimaldo, Kenji Cabrera (m.62, Kevin Quevedo) y Luis Ramos.

Seleccionador: Óscar Ibáñez.

1.Paraguay: Orlando Gill; Víctor Velázquez (m.63, Gabriel Ávalos), Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sandez, Ángel Romero (m.48, Matías Galarza), Diego Gómez (m.75, Braian Ojeda), Damián Bobadilla, Ramón Sosa, Ronaldo Martínez (m.48, Alejandro Romero) y Antonio Sanabria (m.63, Juan José Cáceres).

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Gol: 0-1, m.78: Matías Galarza.

Árbitro: el argentino Maximiliano Ramírez amonestó a Velázquez.

Incidencias: partido de la última jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 jugado en el Estadio Nacional de Lima. EFE

