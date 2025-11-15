0-2. Chile rompe la racha victoriosa de Rusia

Moscú, 15 nov (EFE).- Una aguerrida selección chilena sorprendió este sábado a Rusia (0-2) en un partido amistoso en el que La Roja no demostró un juego brillante, pero defendió bien y aprovechó los errores de su rival a la salida del balón.

Con esta victoria el equipo latinoamericano también rompió una racha de 18 partidos invicto de los rusos, que no perdían desde septiembre de 2023.

La era de Nicolás Córdova en el banquillo arrancó con buena nota. No sólo ganó, sino que Tapia, delantero del Sao Paulo, marcó su primer gol con la camiseta nacional.

De esta forma, La Roja allana el camino para un futuro renovado, sin representantes de la generación dorada y con dos victorias en sendos amistosos, tras una decepcionante eliminatoria mundialista.

Córdova, que no se sentó en el banquillo en el reciente partido amistoso ante Perú (2-1) para dirigir a los juveniles en el Mundial, sorprendió al dejar en el banquillo al delantero de Derby County, Ben Brereton.

Mientras, el ruso Valeri Karpin pareció tomarse más en serio a Chile que a los peruanos, ante los que el equipo eslavo no pasó del empate (1-1).

Además de apostar por un delantero mucho más móvil como Tiukavin, sustituyó en la portería a Safónov, el guardameta del PSG que falló el martes en el gol del empate de Valera.

Los chilenos no se arredraron pese a jugar en el balneario de Sochi, a orillas del mar Negro, a más de 14.000 kilómetros de Santiago. Trabaron el partido desde el primer minuto.

De hecho, Tapia recibió tarjeta a los cinco minutos y el ruso Oblyakov tuvo que abandonar el campo a los 25 minutos después de que Altamira le hiciera la cama.

Con todo, Vigourux, el portero del Swansea tuvo que emplearse a fondo en dos ocasiones a los diez minutos para evitar el tanto local.

La Roja no empezó a desperezarse hasta poco antes de la media hora de partido. Pero poco fue más que suficiente.

El central del CSKA y un seguro de vida en la selección eslava, Divéyev, se equivoca en la salida del balón, que intercepta Pizarro.

Seguidamente, Tapia recibió el balón de su compañero Altamirano, aguantó la tarascada del mismo Divéyev y disparó con la zurda ante la salida desesperada del portero ruso.

Afortunadamente, el balón golpeó en la parte interior del poste izquierdo y besó las mallas. (min.36)

Con la alegría de los chilenos y la frustración rusa, terminó el primer tiempo.

Los rusos intensificaron su presión tras el descanso. Así, Vigourux tuvo que evitar el gol en una jugada de la estrella del Mónaco, Golovín, que le cedió el balón a Tiukavin. El despeje de Maripán iba directo a portería.

Aunque, en honor a la verdad, el equipo latinoamericano debió ser premiado con un penalti a favor por una mano clara de Umiárov a los 64 minutos a disparo de Pizarro.

El árbitro no sólo no lo pitó -en el partido no existía el VAR, por lo que no había opción de revisión-, sino que castigó las justas protestas chilenas con tarjeta a Maripán.

Sea como sea, Glushakov, el internacional del Zenit, no se rendía y su cañonazo desde unos 25 metros fue escupido por el larguero a los 72 minutos. Esa fue la mejor ocasión local y la última.

Y es que los eslavos volvieron a dispararse en el pie. Un error garrafal en la salida del balón dejó el balón franco para Ben Brereton, que sólo tuvo que empujarla ante la salida del portero ruso. (min.76)

El resto del partido fue un querer y no poder de los rusos, que no disputan partidos oficiales desde 2021 debido a su exclusión por la guerra en Ucrania.

En torno a 150 aficionados de La Roja disfrutaron de la victoria de su equipo en Rusia, donde en 2017 los chilenos ya disputaron la Copa Confederaciones, en la que cayeron en la final ante Alemania.

Los chilenos no regresarán a su país, ya que el martes se enfrentarán de nuevo a los peruanos en un amistoso en el mismo estadio de Fisht.

– Ficha técnica.

0 – Rusia: Agkatsev; Krugovói, Divéyev, Lukin (Litvínov, min.86), Bevéyev; Oblyakov (Batrakov, min.25), Kislyak (Serguéyev, min.86), Fomin (Umiárov, min.59); Glushenkov, Golovín (Glebov, min.59) y Tiukavin (Komlichenko, min.59).

2 – Chile: Vigourux; Hormazábal, Kuscevic, Maripán, Suazo; Echeverría (Arce, min.85), Pizarro (Loyola, min.74), Román (Gutiérrez, min. 88); Osorio (Salinas, min.85), Tapia (Ben Brereton, min.59) y Altamirano (Cepeda, min.59).

Goles: 0-1, min.36: Tapia. 0-2, min.76: Ben Brereton.

Árbitro: Firdavs Norsafarov (UZB). Mostró amarillas a Tapia, Fomin, Maripán, Román y Pizarro.

Incidencias: partido disputado en el estadio Fisht de Sochi (mar Negro), que tiene capacidad para 45.000 espectadores.EFE

