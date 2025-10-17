0-3. Brasil convence de la mano de una Giovanna Waskman que apunta a estrella

2 minutos

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- La selección brasileña inició su andadura en el Mundial femenino sub 17 que arrancó este viernes en Marruecos con una convincente victoria, tras imponerse por 0-3 al conjunto anfitrión, en un encuentro en el que las de Rilany dieron muestras del enorme potencial ofensivo que atesoran.

Un ataque en el que destacó el buen hacer de las atacantes Evelin y, sobre todo, de Giovanna Waskman, que apunta, tras lo visto este viernes en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, a convertirse en una de las grandes sensaciones del campeonato.

Talento que no ha pasado desapercibido para el seleccionador brasileño absoluto Arthur Elias que, pese a sus tan sólo 16 años, no dudó en contar el pasado verano con Waskman, que juega y estudia en Estados Unidos, para una semana de trabajo con la ‘canarinha’.

Y es que Giovanna Waskman destila magia, tal y como quedó claro a los treinta y seis minutos en la acción que supuso el segundo tanto (0-2) del equipo brasileño, una jugada en la que la atacante pareció hipnotizar a las defensas locales.

Tras controlar con el pecho en el interior del área un centro de Maria, otra de las destacadas de la selección brasileña, Waskman sin dejar caer el balón no sólo dio un toque, sino dos antes de rematar a las redes el esférico.

Un sensacional tanto que refrendó la superioridad del equipo sudamericano que se mostró no uno, sino dos o tres pasos por delante de una selección marroquí, en la que sólo fue capaz de generar algo de peligro la jugadora de la cantera del Barcelona Kautar Azraf.

Peligro que el caso de Brasil llevó en el arranque del encuentro el nombre de Evelin, una delantera muy móvil, que luce como pocas cuando dispone de espacios por delante.

Tal y como ocurrió a los doce minutos en una galopada en la que la jugadora del Santos no desaprovechó un magnifico pase en largo de la central Andreyna para firmar el 1-0.

Pero Brasil, que llega a la cita mundialista como vigente subcampeona sudamericana, no sólo destaca por sus delanteras, sino también por sus defensas, gracias al trío que conforman en el eje de la zaga Allyne, Marina y Andreyna.

Tres centrales que no sólo se manejan a la perfección defendiendo en espacios abiertos, sino que saben sacar muy bien el balón, como demostró Andreyna en el 1-0, y son un peligró para el rival a balón parado, como dejó claro Alliyne al establecer a los setenta y cinco minutos el definitivo 0-3.EFE

jv/apa