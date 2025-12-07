0-3. Brasil impone su jerarquía y gana el título en Filipinas

Redacción deportes, 7 dic (EFE).- La selección brasileña se proclamó campeona de la primera edición del Mundial femenino de fútbol sala, disputada en Filipinas, al imponerse este domingo por 0-3 a la de Portugal.

Con este triunfo, Brasil confirmó su estatus de potencia histórica en este deporte, mientras que Portugal cerró el torneo con la medalla de plata tras un recorrido sólido y competitivo.

El partido mantuvo un alto nivel de intensidad desde los primeros minutos. Brasil, fiel a su estilo dominador, intentó imponer su fortaleza física y rapidez en las transiciones, mientras que Portugal, bien organizada bajo la dirección de Luís Conceição, mostró valentía para defender alto y disputar cada posesión con determinación.

La exigencia del encuentro se reflejó pronto y Janice Silva tuvo que ser atendida en el minuto 2 tras un choque con Emilly, aunque regresó rápidamente al juego.

A pesar de la presión brasileña, Portugal generó ocasiones relevantes, como un disparo cruzado de Fifó al segundo palo en el minuto 6.

En el área contraria, la guardameta portuguesa Ana Catarina Pereira sostuvo a su equipo con intervenciones decisivas, especialmente ante remates de Natalinha y Luana Rodrigues.

Sin embargo, el equilibrio se rompió en el minuto 10, cuando Ana Luiza filtró un pase largo que permitió a Emilly adelantar a Brasil con el 0-1.

Portugal respondió con intentos aislados, pero se encontró con una defensa brasileña muy sólida. Lídia Moreira y Ana Azevedo lideraron los esfuerzos ofensivos lusos antes del descanso, aunque sin recompensa en el marcador. La primera parte finalizó con un conjunto portugués firme pese a acumular cinco faltas.

En la segunda mitad, Portugal intentó aumentar la presión, pero Brasil aprovechó su eficacia. En el minuto 23, Amandinha amplió la ventaja tras un desvío que dejó sin opciones a la portera portuguesa

Portugal arriesgó en el tramo final con una estrategia de portera-jugadora, pero una pérdida de balón en el minuto 38 permitió a Débora Vanin sentenciar el partido con el 0-3 definitivo.

Pese a los intentos lusos, Brasil mantuvo el control y se hizo con el título.

– Ficha técnica:

0. Portugal: Ana Catarina Pereira, Ana Azevedo, Fifó, Janice Silva y María Pereira -cinco inicial-, María Odete, Inés Matos, Helena Nunes, Kaká, Débora Lavrador, Kika, Carolina Pedreira, Marta Teixeira y Lidia Moreira.

3. Brasil: Bianca, Taty, Amandinha, Emilly y Ana Luiza -cinco inicial-, Júlia, Débora Vanin, Tampa, Simone, Diana, Luana Rodrigues, Lucileia, Camila y Natalinha.

Árbitras: Oriana Zambrano (Venezuela) y Natalia Gutiérrez (España). Amonestaron a las portuguesa Lidia Moreira (m.5), María Pereira (m.8) y Helena Nunes (m.15) y a las brasileñas Natalinha (m.8) y Emilly (m.20).

Goles: 0-1, m.10: Emilly. 0-2, m.23: Amandinha. 0-3, m.38: Débora Vanin.

Incidencias: Final del Mundial femenino de fútbol sala disputada en el PhilSports Arena de Manila ante 5.000 espectadores. EFE

