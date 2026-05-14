0-3. Independiente del Valle vence a Católica y conquista su segunda Supercopa Ecuador

2 minutos

Quito, 13 may (EFE).- El Independiente del Valle goleó por 0-3 a Universidad Católica este miércoles y conquistó la Supercopa Ecuador, en un duelo entre el campeón de la Liga Pro y el de la Copa Ecuador 2025, respectivamente.

Junior Sornoza, a los 24 minutos; el argentino Mateo Carabajal, a los 30, y Ronald Briones, en el tiempo de reposición, marcaron los goles con los que el cuadro del Valle obtuvo su segundo título tras el logrado en 2023.

Sornoza abrió el marcador al aprovechar un rebote en el travesaño después de un remate del paraguayo Carlos González, en el primer ataque a fondo del Independiente.

Carabajal amplió la ventaja con un golpe de cabeza luego de un tiro de esquina ejecutado por Sornoza, mientras que Briones selló la goleada en el primer minuto de descuento, aunque poco después fue expulsado.

Durante el segundo tiempo, Universidad Católica tuvo mayor posesión del balón, pero el Independiente del Valle, que también lidera la Liga Pro en esta temporada, controló el partido con solidez para quedarse con el triunfo y el título.

– Ficha técnica:

0. Universidad Católica: Rafael Romo; Gregory Anangonó, Jhon Chancellor, Luis Cangá, Eddy Mejía; Emiliano Cacciabue (m.65, Andrés Rodríguez), Eric Valencia (m.56, Byron Palacios), Emiliano Clavijo (m.81, Facundo Martínez), Mauro Díaz; Mauricio Alonso (m.82, Azarías Londoño) y José Fajardo (m.66, Everardo Rose). Entrenador: Diego Martínez.

3. Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar, Emerson Pata (m.76, Matías Perelló), Junior Sornoza (m.65, Ronald Briones); Justin Lerma, Aron Rodríguez (m.83, Juan Riquelme Angulo) y Carlos González (m.83, Jhegson Méndez). Entrenador: Joaquín Papa.

Goles: 0-1, m.24: Junior Sornoza; 0-2, m.30: Mateo Carabajal. 0-3, m.92: Ronald Briones.

Árbitro: Oswaldo Contreras. Expulsó a Briones (m.94) y amonestó a Anangonó, Fajardo, Caccciabue, Clavijo, Alonso, Valencia y Romero.

Incidencias: partido único por el título de la Supercopa Ecuador disputado este miércoles en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito, de propiedad del Aucas. EFE

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