1-0. Assadi le da a la U de Chile la ventaja sobre Independiente

3 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 13 ago (EFE).- Universidad de Chile tomó una ligera ventaja con su triunfo este miércoles por 1-0 sobre Independiente en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, de cara a la vuelta que jugarán la próxima semana en Avellaneda para buscar el avance a cuartos de final.

Con un gol del atacante Lucas Assadi, en el minuto 36, los azules hicieron valer su localía en el Estadio Nacional de Santiago, aunque lejos de su versión goleadora y con problemas para controlar el juego hasta la expulsión del uruguayo Matías Abaldo, cuando le quedaban 20 minutos al partido.

Independiente presionó en campo contrario desde el inicio del juego la salida de la U, generando errores que terminaron con ocasiones para Santiago Montiel y Felipe Loyola, que pudieron haber castigado a los locales por sus imprecisiones.

El cuadro chileno se vio incómodo para manejar la pelota y apurado con la velocidad de juego que El Rojo propuso, pero logró inquietar el arco de los argentinos cuando se asentó.

Un remate de Israel Poblete desviado al palo derecho y un cabezazo de Fabián Hormazábal a las manos del portero Rodrigo Rey pusieron a los laicos cerca de abrir el marcador.

Sobre la media hora del partido, los universitarios tuvieron unos buenos minutos de dominio en campo de Independiente y luego de sucesivos intentos llegó el gol con un remate esquinado del delantero Lucas Assadi, al minuto 36, tras pase de Hormazábal.

En la segunda parte, el técnico Julio Vaccari apostó por el ingreso del experimentado delantero Gabriel Ávalos para terminar con la falta de gol que aqueja al equipo de Avellaneda.

El Rojo respondió con un remate desviado del creativo Luciano Cabral, que había mostrado poco hasta el momento, y poniendo en alerta a la U que evidenció debilidades en el fondo para impedir los intentos de Matías Abaldo.

El cuadro del entrenador Gustavo Álvarez perdió el control de la pelota y cuando peor la pasaba se produjo la expulsión por doble amarilla de Abaldo, uno de los más peligrosos en ataque, por una peligrosa entrada sobre un rival.

El ‘Bulla’ buscó aumentar el marcador apostando al contragolpe aprovechando la superioridad numérica sin éxito, mientras que los argentinos no pudieron volver a ser tan peligrosos y apostarán por darle vuelta a la serie el miércoles 20.

El vencedor de esta llave avanza a los cuartos de final, que se disputarán en septiembre próximo, ante el ganador de la serie entre el ecuatoriano Universidad Católica y el peruano Alianza Lima.

– Ficha técnica:

1. Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Saldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Felipe Salomoni (m.45, Antonio Díaz), Javier Altamirano (m.71, Marcelo Díaz); Lucas Di Yorio (m.71, Rodrigo Contreras), Lucas Assadi.

Entrenador: Gustavo Álvarez.

0. Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomonaco, Nicolás Freire (m.67, Sebastián Valdéz), Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández (m.80, Iván Marcone); Santiago Montiel (m.79, Diego Tarzia), Luciano Cabral (m.67, Pablo Galdames), Walter Mazzantti (m.45, Gabriel Ávalos); Matías Abaldo.

Entrenador: Julio Vaccari.

Gol: 1-0, m.36: Lucas Assadi.

Árbitro: El brasileño Anderson Daronco expulsó a Matías Abaldo y amonestó a Montiel, Fernández, Freire, Salomoni, Ramírez y Díaz.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana disputado en el Estadio Nacional de Santiago. EFE

mjr/mmm/car

(foto)