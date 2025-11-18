1-1. Brasil fuerza los penaltis ante Francia y remonta para llegar a cuartos

2 minutos

Redacción deportes, 18 nov (EFE).- La selección brasileña venció este martes en los penaltis a Francia en su duelo de octavos de final del Mundial masculino de fútbol sub-17 de Catar, que terminó con empate 1-1 al final del tiempo reglamentario tras un agónico gol de la ‘Canarinha’ en el minuto 89.

El partido estuvo muy igualado desde el inicio, con Brasil algo más protagonista con balón, pero sin crear ocasiones realmente claras de gol. Todo cambió a la media hora de partido, cuando el portero João Lucio salió tarde y derribó al centrocampista francés Abdoulaye Camará.

Brasil solicitó la revisión y perdió sus opciones de VAR tras confirmarse la decisión inicial. Lucio se resarció parando el penalti lanzado por Christ Batola, pero no pudo hacer nada en el rechace rescatado por Remi Himbert, 1-0 (min.33).

La ‘Verdeamarela’ se lanzó aún más en la búsqueda de un tanto y estuvo a punto de lograrlo en la última jugada de la primera parte por medio del extremo Ruan Pablo. Por su parte, Francia replegó aún más y perdió por lesión a Batola, que abandonó el campo en camilla.

En el minuto 52, Brasil dispuso de una de las mejores ocasiones hasta el momento, con un remate del defensa Luis Eduardo que se estrelló en el palo tras un rechace del portero francés Ilan Jourdren.

Con Brasil volcada, el francés Pierre Mounguengue cometió penalti sobre Pietro Tavares en el minuto 80, pero Ruan Pablo estrelló en la madera el lanzamiento desde los once metros y perdió la ocasión de restablecer el empate.

Sin embargo, Tavares, que entró en la segunda parte, volvió a ser protagonista y enganchó un derechazo desde el pico del área para marcar el 1-1 en el minuto 89, dejando todo abierto en la tanda de penaltis.

João Lucio volvió a ser el héroe al detener el primero y el quinto lanzamiento de Francia, mientras que Ruan Pablo se repuso de su error en el partido y anotó el quinto y definitivo para la ‘Canarinha’, que se las verá en cuartos con el ganador del Marruecos-Mali. EFE

