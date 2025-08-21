1-2. Alianza Lima espera en cuartos de final a Independiente o la Universidad de Chile

Quito, 20 ago (EFE).- Alianza Lima se clasificó este miércoles a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia a la que no llegaba hace 23 años, al imponerse por 1-2 a la Universidad Católica de Quito y se enfrentará con el ganador de la serie entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile.

El club peruano, que ya había vencido por 2-0 en el partido de ida, ganó por primera vez en su historia en territorio ecuatoriano.

El ecuatoriano Érick Castillo, en el minuto 39 y Kevin Quevedo, a los 82, convirtieron los goles del triunfo aliancista a domicilio de la Católica, que debió remontar el tanto que el panameño Azarías Londoño marcó a los 18 minutos para el conjunto local.

El equipo local comenzó más entonado y gozó de varias ocasiones de gol, como el remate de Byron Palacios que sacó sobre la línea Guillermo Enrique.

Luego, el ecuatoriano Castillo estrelló el balón en el poste izquierdo, con un remate rasante que dejaba fuera de acción al portero católico Johan Lara.

La insistencia de la Católica dio frutos con el tanto del panameño Londoño, que se anticipó a la salida del portero boliviano Viscarra para puntear el balón, tras una precisa asistencia del argentino Mauro Díaz.

Alianza, al mando del técnico argentino Néstor Gorosito, aprovechó la velocidad de Castillo y los pases precisos de Barcos para desbaratar el sistema defensivo del local y empató antes del final del primer tiempo, gracias a un balón colgado al área de Sergio Peña que Castillo prolongó a la red.

Castillo se perdió el tanto de la victoria, pues su remate se fue por un costado del arco de Elías Valencia, que reemplazó a Lara en el comienzo del segundo tiempo debido a una lesión.

El delantero Kevin Quevedo, que el año pasado vistió la camiseta de la Católica, firmó un golazo para dar la victoria a Alianza, con un disparo desde fuera del área que se filtró por el ángulo superior izquierdo.

Ficha técnica:

1. Universidad Católica: Johan Lara (m.46, Elías Valencia); Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero (m.58; Eddy Mejía) Daniel Clavijo (m.85, Facundo Martínez), Luis Moreno (m.58, Jerónimo Cacciabue), Mauro Díaz; Mauricio Alonso (m.65, José Fajardo), Azarías Londoño y Byron Palacios.

Entrenador: Diego Martínez.

2. Alianza Lima: Guillermo Vizcarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano (m.81, Gianfranco Chávez), Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui (m.46, Jean Pierre Archimbaud), Sergio Peña (m.67, Alan Cantero); Kevin Quevedo (m.85, Gaspar Gentile), Érick Castillo y Hernán Barcos (m.85, Matías Succar).

Entrenador: Néstor Gorosito.

Goles: 1-0, m.18: Azarías Londoño. 1-1, m.39: Érick Castillo. 1-2, m.82: Kevin Quevedo.

Árbitro: Flavio Souza, de Brasil, amonestó a Cangá, Anangonó, Cantero y Succar.

Incidencias: partido de octavos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Olímpico Atahualpa, de Quito. EFE

