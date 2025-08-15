The Swiss voice in the world since 1935

1.760 palestinos asesinados en 75 días por ir en busca de comida en Gaza, corrobora la ONU

Ginebra, 15 ago (EFE).- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo este viernes que al menos 1.760 palestinos fueron asesinados mientras buscaban ayuda humanitaria, en particular alimentos, en un periodo de dos meses y medio, entre el 27 de mayo y el 13 de agosto.

De estas víctimas, 994 perdieron la vida en las inmediaciones de los puntos de distribución de la denominada «Fundación Humanitaria de Gaza», una entidad militarizada gestionada por Israel y que cuenta con la financiación de Estados Unidos.

Otras 766 personas, incluyendo mujeres y niños, murieron en ataques a lo largo de las rutas que conducen a esos centros de suministros.

Solo en lo que va de agosto, 46 palestinos han perecido en ataques de las fuerzas israelíes,, indicó la entidad de derechos humanos.

«Estos ataques agravan la hambruna y violan el derecho internacional. Instamos al Ejército israelí a que ponga fin de inmediato a tales ataques», señaló en una declaración.

Sostuvo que no tiene informaciones que pueden indicar que otros actores armados pueden haber sido responsables de esos asesinatos. EFE

