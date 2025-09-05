The Swiss voice in the world since 1935

3-0. Brasil vuelve a las alturas

Redacción Deportes, 4 sep (EFE).- Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes encarrilaron este jueves una exhibición de Brasil (3-0) en el estadio Maracaná que le catapultó con 28 puntos al segundo puesto de las eliminatorias del Mundial y agudizó la depresión de Chile, que con 10 puntos de 51 posibles yace en el último puesto.

La Roja bien que se las arregló para dificultarle las cosas a la Canarinha, que solo pudo romper el equilibrio con un gol del delantero del Chelsea Estevao en el minuto 38.

Muy poca emoción en un acto para un público entusiasta que quiere más de su equipo bajo la batuta del italiano Carlo Ancelotti, pero la verdeamarela dejó el resto de su pólvora para la recta final del segundo tiempo.

En solo 5 minutos de intervalo, el ariete del West Ham Lucas Paquetá (m.72) y el centrocampista del New Castle Bruno Guimaraes (m.76) sellaron la goleada, aunque el segundo puesto de Brasil, si bien maquilla el mal comienzo en las eliminatorias, está muy lejos del alcance de su más enconado rival, Argentina, que lidera con 38. EFE

