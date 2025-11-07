4-0. Brasil golea a Indonesia y ya está en dieciseisavos

1 minuto

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- La selección brasileña endosó una goleada este viernes, 4-0, a Indonesia, y confirmó su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 disputado en Catar.

La Canarinha venció con goles de Luis Eduardo, Carlos Morais y Ruan Pablo, más otro en propia puerta, y avanza directa a las eliminatorias con dos victorias, 11 goles a favor y ninguno en contra.

La selección entrenada por Dudu Patetuci se disputará el liderato del grupo H con Zambia, que también llega invicta y con dos victorias en su casillero. EFE

pml/jl