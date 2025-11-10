4-2. David García clasifica a Venezuela como primera de grupo

1 minuto

Redacción deportes, 10 nov (EFE).- Dos goles de David García en el tramo final dieron el triunfo a Venezuela ante Haití (4-2) y la clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Catar como primera del Grupo E, con un punto de ventaja sobre Inglaterra, que ganó a Egipto en la tercera y última jornada.

La selección de Oswaldo Vizcarrondo acabó invicta este tramo del torneo después de sacar adelante el choque contra el frágil conjunto haitiano, que ha perdido todos los partidos.

Venezuela, sin embargo, tuvo que reaccionar en el tramo final porque se le complicó el encuentro en la segunda parte. Diego Claut y John Mancilla, de penalti, pusieron por delante al combinado sudamericano al cuarto de hora.

Pero Haití aprovechó la relajación de su rival y por medio de Debens Jacquet antes del intermedio y Felix Woodson, en el minuto 71, empató el partido.

Hasta que apareció David Garía, que hizo en el minuto 80 el 3-2 y en el añadido, de penalti, el 4-2 final.

Venezuela se clasificó como primera con un punto de ventaja respecto a Inglaterra, que cayó frente el equipo de Vizcarrondo en la primera jornada y que luego ganó a Haití (8-1) y este lunes a Egipto (0-3) con dos goles de Reigan Heskey, que, además, falló un penalti, y otro de Harrison Miles. EFE

