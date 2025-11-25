5-1. España no da opción a Colombia y llega a cuartos de final como primera de grupo

4 minutos

Redacción deportes, 25 nov (EFE).- España certificó su presencia en los cuartos de final del Mundial de Filipinas como líder del grupo A después de firmar una victoria contundente ante Colombia (5-1), en un partido que quedó encarrilado desde los minutos iniciales.

El conjunto dirigido por Clàudia Pons, mucho más reconocible que en su debut frente a Tailandia, al que venció por 5-2, exhibió autoridad, dominio y una eficacia ofensiva que desbordó por completo a su rival.

Con seis puntos en dos jornadas y un notable balance goleador, el duelo del viernes ante Canadá se presenta como un trámite antes de afrontar la fase decisiva del torneo, en el que Marruecos o Polonia será el rival en cuartos.

España disipó rápidamente las dudas y apenas habían transcurrido 68 segundos cuando llegó el primer tanto: una combinación precisa permitió a Irene Samper adelantar a la selección y encarrilar un encuentro que, desde ese momento, sólo tuvo un color.

El gol asentó al equipo y descolocó a Colombia, incapaz de frenar el ritmo y la circulación española.

La superioridad se transformó pronto en una renta amplia. Vane Sotelo, con una acción similar a la que protagonizó en su estreno en Filipinas, firmó el 2-0, y Antía Pérez, elegida mejor jugadora del partido, con un disparo raso, amplió la diferencia cuando apenas se habían jugado seis minutos.

Desbordada y cargada de faltas, Colombia ofreció aún más facilidades. España aprovechó la acumulación de infracciones para transformar el 4-0 mediante un lanzamiento sin barrera que Sotelo envió a la red desde seis metros.

El quinto pudo llegar antes del descanso, pero la portera colombiana detuvo un lanzamiento de 10 metros que la pívot española ejecutó con potencia.

La segunda mitad mantuvo la misma tendencia, aunque Colombia elevó su intensidad en busca de un gol que le permitiera competir.

España, mientras, trató de evitar riesgos y controlar el ritmo del choque. Fruto de ese dominio llegó el 5-0, obra de Irene Córdoba, atenta para aprovechar un rechace tras un remate de Antía Pérez.

A nueve minutos del final, Colombia redujo distancias en un córner que rebotó en Irene Córdoba y sorprendió a Elena. El gol no alteró la dinámica general del encuentro ni puso en peligro una victoria española que nunca estuvo en duda.

Con el trabajo hecho y la clasificación asegurada, el equipo bajó ligeramente el ritmo, lo que permitió a Colombia generar alguna ocasión más, siempre sin amenaza real.

España cierra así un segundo triunfo convincente, impulsado por su mejor versión colectiva, y avanza con paso firme hacia los cuartos de final de un Mundial en el que aspira a todo.

– Ficha técnica:

5. España: Elena, Laura Córdoba, Irene Samper, María Sanz e Irene Córdoba -cinco inicial-, Noelia, Dany, Cecilia, Ale de Paz, Laura Sánchez, Vane Sotelo, Antía Pérez y Martita.

1. Colombia: Allison Olave, Danna Rodríguez, Melissa Jaimes, Merlin Salcedo y Nicole Mancilla –cinco inicial-, Karen Torres, Elizabeth Guerra, Isabella Mosquera, Alejandra Apraez, Angely Camargo, Dayana Rivera, Laura Bustos, Diana Celis y Paula Valencia.

Árbitros: Kana Saito (Japón) y Nurul Janah (Malasia). Amonestaron a las españolas Antía Pérez y María Sanz y a las colombianas Dayana Rivera, Melissa Jaimes, Isabella Mosquera, Laura Buscos y Alejandra Apraez.

Goles: 1-0, m.2: Irene Samper; 2-0, m.4: Vane Sotelo; 3-0, m.6: Antía Pérez; 4-0, m.10: Vane Sotelo; 5-0, m.28: Irene Córdoba; 5-1, m.31: Irene Córdoba, en propia meta.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo A disputado en el PhilSports Arena de Manila, que registró una buena entrada con seguidores españoles en las gradas. EFE

