7-0. Brasil golea a Honduras y se postula como una de las favoritas

1 minuto

Redacción deportes, 4 nov (EFE).- La selección brasileña masculina de fútbol goleó este martes a Honduras 7-0 en un inicio inmejorable de este Mundial sub-17 que se celebra en Catar, donde se posiciona como una de las máximas favoritas.

Como se esperaba de inicio, Brasil tomó la iniciativa desde el principio y comenzó el asedio al área hondureña. En sólo 20 minutos, la ‘canarinha’ ya había finiquitado el partido con goles de Ruan Pablo, Dell y Felipe Morais.

Justo antes del descanso, Dell, nuevamente, con algo de fortuna, dejaba el marcador en un claro 4-0.

Brasil no frenó en su empeño y trasladó el dominio a la segunda mitad. En el minuto 59, Vitor Hugo cabeceó un despeje del meta hondureño Eliezer Fuentes para marcar el 5-0.

Honduras intentaba salir de su área, pero el asedio de la ‘verdeamarela’ no cesaba y el lateral Angelo Cándido aprovechó un rechace suelto en el área para hacer el 6-0 (min.74). Gabriel Mec, una de las grandes promesas del Gremio, cerró la goleada, 7-0, en el minuto 90 para colocar a Brasil en lo alto del grupo H. EFE

pml/cmm