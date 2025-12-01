84-82. Uruguay vuelve a vencer a Panamá

Montevideo, 30 nov (EFE).- La selección de Uruguay venció este domingo a la de Panamá por 84-82 en su segundo encuentro de la primera ventana de las eliminatorias a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

En la última jugada del partido y luego de que el visitante desperdiciara un tiro que pudo dar la victoria, Martín Rojas aprovechó una gran asistencia de Santiago Vescovi y marcó el doble del triunfo cuando el reloj llegó a cero y el juego a su final.

Pese a que en el último cuarto fueron los dirigidos por el argentino Gonzalo García los que estuvieron casi siempre arriba en el tanteador, esa jugada le bastó a los de Gerardo Jauri para dar un nuevo golpe que le permite soñar con el Mundial.

La victoria fue la segunda de los uruguayos, que 72 horas antes habían vencido a Panamá jugando como visitantes y ahora se prepararán para enfrentarse en febrero a Argentina y Cuba.

Uruguay (21+19+21+23) tuvo en el jugador del Movistar Estudiantes español Joaquín Rodríguez a su gran figura. El escolta fue uno de los goleadores del partido con 29 puntos, capturó diez rebotes y asistió en cuatro oportunidades.

También destacó Vescovi, anotando pocos puntos en los tres primeros cuartos, pero cerrando el partido por todo lo alto convirtiendo y asistiendo.

Del otro lado, Panamá (19+22+23+18) tuvo como gran figura al escolta del español San Pablo Burgos Jhivvan Jackson, autor de 29 puntos, a los que agregó tres rebotes y seis asistencias.

Si bien el visitante tuvo un mejor porcentaje en tiros de campo (48,3 % a 39,7 %) y en triples (39,1 % a 34,3 %), en este último rubo la Celeste repartió las anotaciones y convirtió en momentos clave.

A los cinco triples de Rodríguez se le sumaron tres de Vescovi, dos de Gonzalo Iglesias y dos de Luciano Parodi, quien anotó uno muy importante cuando quedaba poco y a la Celeste se le podía ir el juego.

Figura en la victoria de Uruguay por 60-92 en el juego disputado este jueves en Panamá, el base de Nacional convirtió con un tiro lejano para igualar un juego que el visitante ganaba por 77-80.

Tras esa jugada, el equipo de Jauri fue al frente y terminó quedándose con un partido que se definió en una última jugada que finalizó de la mejor manera para los jugadores del local y también para los miles de fanáticos que acompañaron a la Celeste en el estadio Antel Arena de Montevideo.

Uruguay ganó y lidera el Grupo D, por el que mañana se jugará el encuentro Argentina-Cuba en Buenos Aires. La Celeste cerró el 2025 de gran forma y ya se prepara para saltar al campo en febrero del próximo año. EFE

