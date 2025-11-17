Aagesen pide al PP que «no deje la Comunidad Valenciana en manos de negacionistas»

Belém (Brasil), 17 nov (EFE).-La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha pedido este lunes desde la cumbre del clima COP30 en Brasil que el PP «no deje la Comunidad Valenciana en manos de negacionistas» climáticos y convoque elecciones.

Aagesen ha reaccionado así a la intervención del presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ante la comisión de investigación de la dana del 29 de octubre de 2024 en el Congreso, en la que ha defendido su actuación y ha atribuido lo ocurrido ese día a la «falta de información».

«Del señor Mazón ya no me espero absolutamente nada. Vuelve a decir falsedades con respecto a la Agencia Meteorológica y a la Confederación Hidrológica», ha expresado Aagesen en declaraciones a periodistas en la ciudad brasileña de Belém, donde se celebra la COP30.

La vicepresidenta ha recordado que hay «numerosos autos» de la jueza de la Audiencia de Catarroja «que dejan clarísimo» el papel de Mazón en la gestión de la dana.

«Al señor Mazón no le pido nada, pero desde luego al Partido Popular sí le pido algo: le pido desde aquí, desde la cumbre del clima, que no deje la Comunidad Valenciana en manos de los negacionistas, en manos de los que reniegan de la existencia del cambio climático, y que convoquen elecciones», ha afirmado.

Mazón ha comparecido en la audiencia de investigación del Congreso una semana después de hacer lo propio en las Cortes Valencianas, donde la oposición le reprochó que no contestase a sus preguntas.EFE

