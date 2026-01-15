Abierta convocatoria para el VIII Premio Saliou Traoré de Periodismo de EFE y Casa África

4 minutos

Madrid, 15 ene (EFE).- La Agencia EFE y Casa África abren la convocatoria del VIII Premio Saliou Traoré de Periodismo para que desde hoy, 15 de enero, hasta el 15 de abril se presenten trabajos periodísticos en español sobre África y consolidar un espacio de reconocimiento a los profesionales que ofrecen una mirada rigurosa sobre la realidad de ese continente.

El galardón, que lleva el nombre del veterano corresponsal senegalés de EFE fallecido el 13 de octubre de 2018 en Dakar, reconoce la calidad de los trabajos que contribuyan a la comunicación y al conocimiento entre los pueblos africanos y que hayan sido publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Esta octava edición busca afianzar un espacio de reconocimiento para los profesionales que, a través de diversos formatos como texto, audio, vídeo o soporte digital, aportan una visión experta y rigurosa de ese continente.

El certamen, dotado con 5.000 euros y una estatuilla de la artista María de Frutos, está abierto a periodistas de cualquier nacionalidad, así como a instituciones y asociaciones profesionales que deseen proponer candidaturas.

Romper el eurocentrismo

El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, destacó la necesidad de transformar la narrativa actual sobre el continente y también de que haya «corresponsales bien formados y colaboraciones directas con periodistas africanos para construir una imagen más completa y menos prejuiciada del continente».

«Existe una tendencia a ver África desde una perspectiva europea, lo que invisibiliza su diversidad y lleva a desestimar sus historias. Lo sabemos bien los periodistas, sobre todo los que trabajan en África, sobre el terreno, quienes a menudo enfrentan condiciones precarias o peligrosas, lo que afecta a la calidad de la información y la ética periodística», dijo Oliver.

Así, EFE, que tiene delegaciones en Marruecos, Argelia, Kenia y Egipto y corresponsalías en más de 30 ciudades africanas, sabe de la «importancia de África», apuntó su presidente, y «como servicio público, trabaja enfocándose en una relación estratégica de igualdad y beneficio mutuo con el continente africano».

«Eso se traduce no solo en informar diariamente con rigor y veracidad de todo lo que allí acontece, sino también en el esfuerzo de seguir manteniendo este galardón, creado junto a Casa África, que hoy abre su VIII edición».

En este sentido, Oliver subrayó que el premio persigue precisamente ensalzar la labor de quienes «buscan superar el eurocentrismo» para proyectar una imagen «menos prejuiciada».

Por su parte, el director general de Casa África, José Segura, puso el foco en la profundidad analítica que se espera de los participantes, «periodistas capaces de situar cada historia en su contexto, relacionar lo local con lo regional, incluso con lo geopolítico, incorporar miradas africanas y evitar visiones reduccionistas».

Segura insistió en que el premio es un incentivo para que los profesionales «sigan yendo a África para contar África» y para fomentar que «sean los africanos los que nos expliquen África», huyendo así del «cliché fácil».

Asimismo, recordó con orgullo el palmarés de las siete ediciones previas, que el año pasado ganó el equipo de Planeta Futuro por el artículo «Viaje a los orígenes africanos de los objetos robados», y la importancia de honrar la memoria de Saliou Traoré, referente de la sensibilidad y el rigor informativo.

Los trabajos deberán ser presentados a través de la web de los premios y se permite solo la presentación de un único trabajo por autor (o un capítulo de una serie de investigación), el cual ha de haber sido difundido en medios de comunicación en español.

El jurado, compuesto por representantes de las dos instituciones y una persona designada por ambos, valorará especialmente aquellos contenidos que promuevan un desarrollo inclusivo y sostenible, además de la excelencia léxica y el compromiso social.

El nombre del ganador o ganadora se dará a conocer el 25 de mayo de 2026, coincidiendo con la celebración del Día de África.

En esta VIII edición, el Premio Saliou Traoré cuenta con el patrocinio general del Gobierno de Canarias y la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y RIU Hotels & Resorts. EFE

