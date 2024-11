Abogado de Boric: la denuncia por acoso sexual es falsa y las pruebas están en la Fiscalía

(actualiza con declaraciones del abogado de Boric este martes)

Santiago de Chile, 26 nov (EFE).- Jonatan Valenzuela Saldías, abogado del presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró este martes que una denuncia por acoso sexual presentada contra el mandatario es falsa y las pruebas están ya en manos de la Fiscalía.

En una reunión con la prensa Valenzuela, que había informado el lunes de la denuncia en un comunicado, dijo que Boric fue objeto entre junio de 2013 y julio de 2014 de acoso por parte de una persona que le envió 25 correos electrónicos, alguno con imágenes explícitas.

Esa misma persona presentó la denuncia por acoso sexual en septiembre pasado.

Según el letrado, Boric, de 38 años y presidente desde 2022, es la víctima en este caso y los correos electrónicos y otras pruebas están ya en poder de la Fiscalía de la región meridional de Magallanes, con la que el mandatario está colaborando.

Según la cadena de televisión local CNN, que ha tenido acceso a los correos, la remitente y ahora denunciante, envió al mandatario cuando ambos eran estudiantes fotos de contenido sexual y correos en los que le aseguraba que estaba enamorada de él y que deseaba tener una relación.

A este respecto, el abogado aseguró hoy que si bien el mandatario respondió en principio a algunos de esos correos con extrañeza y sorpresa, en ningún caso solicitó, consintió ni difundió las citadas imágenes.

«Desde junio del año 2013 y hasta el año 2014 mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos constitutivos de un acoso sistemático en su contra. Esto ha tenido ahora como nuevo episodio la presentación de una denuncia ante la Fiscalía regional de Magallanes el pasado 6 de septiembre del año 2024», dijo el letrado.

«Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener que se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del Presidente», subrayó Valenzuela, antes de insistir en que desde entonces y hasta la fecha no ha habido ningún tipo de contacto entre ambos.

El abogado enfatizó, asimismo, que «desde el primer momento, el presidente, Gabriel Boric, ha estado a completa disposición (de la fiscalía) para el más absoluto esclarecimiento de estos hechos» y que el mismo entregó al fiscalía de Magallanes el pasado 22 de octubre de una «copia de todos los correos existentes, los que son meridianamente esclarecedores».

«El presidente rechaza y desmiente categóricamente el contenido de esta denuncia y quiero ser yo muy enfático y claro que este es un caso en que debe enfocarse globalmente. El presidente es víctima de una situación de acoso sistemático por a través del envío de correos electrónicos que tiene como evento este año la presentación de esta denuncia», recalcó.

«Estamos seguros de que la verdad del caso quedará perfectamente establecida en la instancia correspondiente», concluyó antes de las preguntas de los periodistas.

Consultado después por las imágenes, Valenzuela insistió en que «el presidente descarta haberlas difundido, porque esa es la acusación que hace la denuncia. Quiero ser muy enfático y claro en esto para que podamos comprender el caso que enfrentamos, el caso que enfrentamos inicia en julio del 2013 a través del envío una serie de correos electrónicos constitutivos del sistemático acoso».

«Le insisto, lo que tenemos como prueba y evidencia de esa interacción son los correos electrónicos que están en poder de la Fiscalía. Los 25 (son de) la misma persona remitente, la misma persona desde diversas casillas de correo ha hecho estos envíos con diversos contenidos, incluyendo el que ya comentaba», agregó.

Sobre como tuvo conocimiento de la denuncia y porque esta fue aireada ahora y no cuando se presentó, el abogado explicó que «a través de una revisión periódica que se realiza de eventos que pueden tener significación en diversos ámbitos públicos» y aparece esta denuncia y entonces se toma contacto con la Fiscalía «para conocer su contenido y actuar».

La polémica en torno a la denuncia sucede en medio de un agitado clima político en Chile a causa de una denuncia por violación y abuso sexual presentada en octubre contra el exsubsecretario de Interior Manuel Monsalve, quien está en prisión preventiva por supuestamente haber agredido a una subalterna.

La oposición criticó que el mandatario no actuara el mismo día en que se conoció la denuncia, que Monsalve no se viera obligado a renunciar hasta 48 horas después y que el propio mandatario afirmara que se debía investigar todo bien para evitar denuncias falsas. EFE

