Abogado venezolano anuncia la excarcelación de madre de capitán preso hace seis años

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Caracas, 18 may (EFE).- Eduardo Torres, abogado y miembro de la ONG venezolana Provea, informó este lunes de la excarcelación de Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, quien fue condenado a 24 años de prisión por formar parte de la llamada ‘Operación Gedeón’, un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Nicolás Maduro, ocurrido en mayo de 2020.

«En libertad Merys Torres de Sequea, gloria a Dios, avanza el pueblo venezolano en su histórica resistencia», indicó Torres en una publicación en X donde compartió un video de la mujer saliendo del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

Por su parte, la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia señaló, en la misma red social, que Torres de Sequea sufrió el peso de una persecución «cruel e inhumana, simplemente por ser la madre del capitán Antonio Sequea».

«Que nunca más una madre sea castigada por amar y defender a su familia», añadió.

El pasado 21 de septiembre, el partido opositor Voluntad Popular (VP) y la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunciaron la detención de Torres de Sequea.

La organización indicó entonces que Merys Torres de Sequea y su sobrina Zoris Gutiérrez Torres fueron «interceptadas» por «hombres encapuchados que se identificaron como funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuando se dirigían a comprar medicamentos para llevarlos al capitán Sequea en el Rodeo I (cárcel)».

Por su parte, la ONG Foro Penal explicó que Torres de Sequea y su sobrina permanecieron dos meses en situación de desaparición forzada, hasta que su familia pudo conocer que la madre del capitán estaba recluida en una sede de la PNB en Caracas y posteriormente fue trasladada al INOF.

En agosto de 2020, la Justicia venezolana condenó a veinticuatro años de cárcel a quince personas involucradas en dos ataques marítimos fallidos contra el Gobierno de Maduro, conocida como ‘Operación Gedeón’, entre ellos al considerado líder de la operación, Antonio Sequea.

El entonces fiscal general, Tarek William Saab, informó que Sequea y el resto de detenidos fueron acusados de los delitos de «terrorismo, rebelión y conspiración».

Así mismo, Saab dijo en agosto de 2020 que Sequea y los otros catorce implicados se acogieron a la figura de «delación», que beneficia con reducción de la pena a los condenados que faciliten detalles de los delitos de los cuáles se les acusa. EFE

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