Abren investigación contra una diplomática noruega y su esposo por el caso Epstein

La policía noruega anunció este lunes que abrió investigación por sospechas de que una connotada diplomática conocida por su rol en los Acuerdos de Oslo y su esposo cometieron supuestas irregularidades en el marco de sus vínculos con Jeffrey Epstein.

En un comunicado, Økokrim, la rama de la policía encargada de investigar los delitos financieros, indicó que efectuó un allanamiento en un apartamento de Oslo el mismo día, así como en la casa de un testigo.

Este anuncio se produce después de que medios noruegos reportaran que Epstein legó 10 millones de dólares a los dos hijos de Mona Juul y de su esposo, Terje Rød-Larsen.

Epstein, condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor, fue hallado muerto en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de mujeres, incluidas menores.

«Økokrim quiere investigar sobre el eventual otorgamiento de ventajas en relación con las funciones ocupadas» por Mona Juul, indicó la policía en un comunicado.

Juul fue jefa de sección en el Ministerio de Relaciones Exteriores noruego y luego embajadora en Reino Unido en la década de 2010 cuando, según los correos publicados por los medios de prensa a partir de los documentos del caso Epstein, la pareja tuvo vínculos con el delincuente sexual estadounidense.

Juul, de 66 años, y Rød-Larsen, de 78 años, desempeñaron ambos un papel clave en las negociaciones secretas israelo-palestinas que condujeron a los Acuerdos de Oslo a inicios de la década de 1990.

El Ministerio de Relaciones Exteriores noruego anunció que Juul renunció al puesto de embajadora en Jordania e Irak.

Otras personalidades noruegas de alto rango, como la princesa heredera Mette-Marit y el ex primer ministro Thorbjørn Jagland, también resultaron salpicados por la reciente publicación en Estados Unidos de nuevos documentos sobre el caso Epstein.

