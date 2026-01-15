Absueltos los 24 trabajadores humanitarios acusados de tráfico de personas en Grecia

Atenas, 15 ene (EFE). – Un tribunal de la isla griega de Lesbos ha absuelto este jueves a los 24 trabajadores humanitarios, incluida la conocida activista siria Sarah Mardinia, de los cargos de tráfico de personas que se les había imputado hace siete años por supuestamente facilitar la entrada de inmigrante al país.

Los 24 voluntarios y activistas de la ONG Emergency Rescue Center International (ERCI) se enfrentaban también a los cargos de formación de una organización criminal y blanqueo de capitales, delitos que podrían haberles acarreado penas de hasta 20 años de cárcel.

Los ahora absueltos brindaron apoyo entre 2015 y 2018 a operaciones de búsqueda y rescate de refugiados en el mar en Lesbos, adonde llegaron solo en 2015 más de medio millón de personas. EFE

