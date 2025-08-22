The Swiss voice in the world since 1935

Absuelven al ex primer ministro tailandés Thaksin en un juicio por insultar a la monarquía

El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra fue absuelto el viernes en el juicio que afrontaba por insultar a la monarquía con un comentario que hizo hace una década, informó su defensa.

El líder de 76 años, cuya familia ha dominado la política local durante dos décadas, se enfrentaba a una pena de hasta 15 años de prisión, pero un tribunal de Bangkok lo declaró no culpable de violar las estrictas leyes de lesa majestad de ese país del sudeste asiático.

«El tribunal desestimó los cargos contra Thaksin, al dictaminar que las pruebas presentadas eran insuficientes», dijo a los periodistas su abogado, Winyat Chatmontree.

Thaksin, que gobernó de 2001 a 2006, abandonó el tribunal antes que su defensor, mientras sonreía y decía a la prensa que el caso había sido «desestimado», sin hacer más comentarios.

Tailandia tiene una de las legislaciones más estrictas del mundo para proteger al rey Maha Vajiralongkorn y a su familia, con penas de hasta 15 años de cárcel por el delito de lesa majestad.

Los cargos contra Thaksin, expropietario del club de fútbol inglés Manchester City, se basaban en comentarios que hizo en 2015 a la prensa surcoreana en relación con el golpe militar de un año antes que derrocó a su hermana Yingluck.

La AFP no puede informar sobre los comentarios en detalle porque la ley de lesa majestad es tan estricta que hacerlo podría dar lugar a cargos penales.

La hija del líder, la suspendida primera ministra Paetongtarn Shinawatra, se enfrenta a su propio juicio por una investigación ética la próxima semana, con una decisión que podría costarle el cargo.

