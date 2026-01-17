Accidente de tránsito en el centro de Cuba deja un fallecido y 14 lesionados

La Habana, 17 ene (EFE).- Un accidente masivo de tránsito en una carretera del centro de Cuba dejó como saldo preliminar un joven músico fallecido y 14 lesionados, reportaron este sábado medios estatales.

El siniestro ocurrió en la mañana en el kilómetro 249 de la Autopista Nacional, cerca de la provincia de Villa Clara (centro) cuando un microbús se volcó y dio varias vueltas, según la estatal Agencia Cubana de Noticias.

Las autoridades locales indicaron que, “de acuerdo con las primeras declaraciones del conductor del vehículo siniestrado, la causa directa del accidente fue haberse quedado dormido al volante, lo que provocó la pérdida total de control” del mismo.

Este accidente ocurre a cuatro días de otro que dejó seis muertos y varios lesionados en una zona rural del este de Cuba.

Un informe de la Comisión Nacional de Seguridad Vial reveló el pasado octubre que en los primeros ocho meses de 2025 se registraron 5.025 accidentes en Cuba, 41 más que en igual periodo de 2024, con un saldo de 4.516 heridos.

Las autoridades señalaron que siete de cada diez accidentes de tráfico generan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos, que continúa siendo el siniestro “más peligroso” con el 36 % del total de fallecidos.

Entre las principales causas de la accidentalidad en Cuba destacan el incumplimiento de la normativa, el mal estado de las vías públicas y la antigüedad del parque automotor, con muchos vehículos de entre 40 y 70 años. EFE

