Accionistas de Samsung se oponen al acuerdo con los sindicatos sobre los beneficios de la IA

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Un grupo de accionistas de Samsung Electronics, el gigante surcoreano de los chips de memoria, se opuso el jueves al acuerdo alcanzado con los sindicatos para repartir los beneficios generados por el auge de la inteligencia artificial, al considerar que es ilegal.

Una huelga prevista en Samsung a partir del jueves en Corea del Sur fue suspendida in extremis el miércoles, tras la firma de un acuerdo salarial entre la dirección y las organizaciones sindicales.

Según los términos comunicados este jueves por el grupo, los salarios aumentarán una media del 6,2 % en total, con ventajas adicionales.

En particular, se establecerá una partida especial de primas, equivalente al 10,5% de los resultados de la división estrella de semiconductores, sin límite máximo de pago, pero condicionada al cumplimiento de ambiciosos objetivos anuales de beneficio operativo.

Este acuerdo de principio aún debe ser ratificado por los miembros sindicados, con una votación que comenzará el sábado y se prolongará hasta el 28 de mayo.

Sin embargo, un influyente grupo de accionistas denominado «Korea Shareholder Action Headquarters» afirmó el jueves que algunas disposiciones del acuerdo preliminar eran ilegales, durante una concentración cerca de la residencia del presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong.

Este grupo sostiene que las negociaciones relativas a las «primas vinculadas al beneficio operativo» no fueron «objeto de una resolución en la junta general de accionistas» y carecen de «validez jurídica» a la luz de la legislación surcoreana.

Si Samsung Electronics y su sindicato ratificaran el acuerdo «eludiendo» los procedimientos requeridos, el grupo advierte que recurrirá «a todos los medios legales a su alcance» para «bloquear cualquier desembolso de fondos».

Los chips de memoria de Samsung se encuentran en todo tipo de dispositivos, desde la electrónica de consumo hasta los procesadores de ordenador, y sus modelos de última generación se utilizan para ampliar los centros de datos de inteligencia artificial.

En abril, Samsung anunció que su beneficio operativo del primer trimestre se había disparado aproximadamente un 750% con respecto al año anterior, mientras que su capitalización bursátil superó el billón de dólares por primera vez este mes.

El impacto económico de una huelga podría haber sido importante: solo Samsung Electronics, mayor proveedor mundial de chips de memoria, genera el 12,5% del PIB de Corea del Sur y este producto representa el 35% de las exportaciones del país.

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