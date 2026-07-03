ACNUR alerta del aumento de violencia yihadista y desplazados en la cuenca del lago Chad

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Nairobi, 3 jul (EFE).- La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alertó este viernes del aumento de la violencia y de los desplazados forzosos en la cuenca del lago Chad, donde los ataques de grupos yihadistas han obligado a más de 3,5 millones de personas a abandonar sus hogares.

«La situación de seguridad se ha deteriorado drásticamente en los últimos tiempos, registrándose un aumento del 80 % en los incidentes entre enero de 2024 y abril de 2026», indicó ACNUR en un comunicado.

Entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 se registraron cerca de 1.800 incidentes de seguridad y más de 5.700 víctimas mortales en toda la cuenca, que abarca zonas de Camerún, Chad, Níger y Nigeria.

Los incidentes de seguridad también incluyen ataques contra civiles como asesinatos, secuestros, explosiones, enfrentamientos entre grupos armados e incursiones en aldeas.

Más de 77.500 personas se han visto desplazadas desde enero de este año en los cuatro países, incluidos más de 16.000 refugiados que huyeron de los ataques en el noreste de Nigeria, donde ACNUR considera que se encuentra el «epicentro» de la crisis.

«La violencia tiene cada vez más repercusiones transfronterizas, y los ataques en un país provocan rápidamente desplazamientos en otro. Las personas desplazadas y retornadas son ahora especialmente vulnerables en zonas con servicios de protección limitados y pocas opciones seguras para desplazarse», señala el documento.

Además, la agencia de la ONU considera que los civiles sufren una de las «peores consecuencias» de esta crisis de violencia, con uno de cada cinco hogares con sensación de inseguridad en su propia comunidad, y donde las mujeres y niñas corren un «riesgo creciente».

Los menores de edad también son «especialmente vulnerables», y la mitad de ellos no va a la escuela en las zonas afectadas, una proporción que asciende al 78 % en el caso de la provincia de Lac (Chad).

Según el organismo, el número de personas que conocen a supervivientes de violencia ha aumentado hasta el 27 % en lo que va de año, frente al 19 % en 2025.

Para ayudar a los 8,2 millones de personas de la región con necesidad de asistencia humanitaria, ACNUR aseguró que necesita «urgentemente» 29 millones de dólares (unos 25,3 millones de euros) hasta diciembre de 2026.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago Chad es una extensión de agua salpicada de islotes que sirven de escondrijo a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según Naciones Unidas. EFE

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