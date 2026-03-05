ACNUR cifra en más de 330.000 los desplazados en Irán, Afganistán, Pakistán y Líbano

1 minuto

(Actualiza cifra general al aumentar los desplazados en el Líbano)

Ginebra, 5 mar (EFE).- La escalada de los conflictos en Oriente Medio ha provocado más de 330.000 desplazados internos en algunos de los países que han recibido mayor número de ataques, como Irán, Afganistán, Pakistán y Líbano, indicó este jueves la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Los desplazados en Líbano, donde se han reactivado las hostilidades entre Israel y Hizbulá, se elevan ya a 84.000, mientras que al menos 100.000 personas han dejado sus hogares en Irán por los ataques de Estados Unidos e Israel.

En Afganistán y en Pakistán, envueltas en su particular conflicto en la frontera, 115.000 y 3.000 personas han abandonado sus hogares respectivamente.

Los desplazados en Irán son en su mayoría personas que han dejado la capital, Teherán, donde aproximadamente entre 1.000 y 2.000 vehículos abandonan a diario la ciudad, en su mayoría en dirección norte, de acuerdo con los datos de la policía de tráfico iraní.

ACNUR recuerda que las áreas afectadas ya sumaban con anterioridad una población desplazada de unos 24,6 millones de personas, muchos de ellas con enormes necesidades de ayuda humanitaria que comparten también las comunidades de acogida.

El martes, la agencia de la ONU advirtió de que la escalada de la guerra contra Irán «amenaza con desbordar la capacidad humanitaria» en Oriente Medio, que ya está prácticamente al límite. EFE

