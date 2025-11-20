ACNUR critica a los países que comienzan a rechazar solicitudes de asilo de ucranianos

1 minuto

Ginebra, 20 nov (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) criticó este jueves a los países que están comenzando a rechazar solicitudes de asilo de refugiados ucranianos con el argumento de que algunas partes de Ucrania ya son seguras.

En un comunicado, la agencia aseguró que ataques aéreos como el perpetrado el miércoles contra Ternópil y otras zonas del oeste de Ucrania, lejos de la línea de frente, «demuestran claramente que ninguna parte del país debe considerarse segura».

«ACNUR insta a todos los Estados que acogen a refugiados de Ucrania a seguir brindando protección y asistencia a quienes huyen de la guerra», subrayó la nota oficial.

ACNUR no menciona países concretos, aunque uno de los que ha comenzado a rechazar las solicitudes es Suiza, donde tiene su sede la agencia.

Desde noviembre este país ha dejado de ofrecer el estatuto especial S, antes otorgado a todos los ucranianos que provenían del conflicto y que les ofrecía ciertas ventajas de residencia y trabajo, a quienes no procedan de zonas en el frente u ocupadas por Rusia.

Los ucranianos procedentes de los territorios atacados esta semana en el oeste del país, por tanto, no tendrían la posibilidad de acceder a ese estatus de residencia especial.

ACNUR recordó que Rusia ha aumentado sus ataques este año y que por cuarto invierno consecutivo «los ucranianos hacen frente a la inseguridad y al agotamiento acumulado de vivir en una zona de guerra». EFE

abc/psh