ACNUR teme que la escalada del conflicto aumente el flujo de desplazados en Oriente Medio

1 minuto

Ginebra, 2 mar (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó este lunes su «profunda preocupación» por la escalada del conflicto en Oriente Medio, que podría causar un aumento de los desplazados en la región, tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y la respuesta bélica del régimen de los ayatolás.

«Muchos de los países afectados ya acogen a millones de refugiados y desplazados internos», recordó la agencia en un comunicado donde señaló que el aumento de la violencia «amenaza con desbordar la capacidad humanitaria y aumentar la presión sobre las comunidades de acogida».

ACNUR se unió al llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, en favor del diálogo, la desescalada y el respeto de los derechos humanos.

El expresidente iraquí Barham Salih, alto comisionado de la ONU para los refugiados desde el 1 de enero, ha realizado ya un viaje oficial a la región en sus dos meses en el cargo, concretamente a Jordania, donde visitó el campo de refugiados de Zaatari. EFE

abc/jgb