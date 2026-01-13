Acusados en Alemania dos ucranianos por espionaje y sabotaje al servicio de Rusia

Berlín, 13 ene (EFE).- La Fiscalía General Federal de Alemania informó este martes de que dos ucranianos, identificados como Daniil B. y Vladislav T., detenidos el pasado mes de mayo, están acusados de espionaje, actividades con fines de sabotaje y conspirar para cometer un incendio provocado.

Según informó la fiscalía alemana en un comunicado, los dos acusados presuntamente recibieron un encargo de un agente de los servicios de inteligencia rusos a través de intermediarios en Mariúpol, ciudad del sureste ucraniano actualmente ocupada por Rusia, según el cual debían trabajar para causar «grandes daños» en Ucrania o Alemania con paquetes incendiarios.

El objetivo de los acusados era «investigar las rutas de envío y los procesos de transporte del servicio de paquetería para posteriormente enviar paquetes con artefactos incendiarios», indicó el comunicado de la Fiscalía.

«Dichos paquetes debían explotar en Alemania o en otras zonas de Ucrania no ocupadas por Rusia y causar el mayor daño posible con el fin de minar la sensación de seguridad de la población», se indica en el escrito de las autoridades germanas.

Daniil B. y Vladislav T., que debían hacerse cargo de esos envíos, se encuentran en prisión preventiva desde que fueron detenidos, respectivamente, los pasados 9 y 10 de mayo.

Su caso está relacionado con el del también ciudadano ucraniano Yevhen B., que fue extraditado a Alemania el pasado 23 de diciembre desde Suiza al estar identificado por la justicia alemana como presunto espía al servicio de Moscú y al que «también se le imputarán cargos en breve», según el comunicado de la Fiscalía. EFE

