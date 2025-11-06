Acusan a joven simpatizante del EI de preparar atentado en festival en centro de Estocolmo

Copenhague, 6 nov (EFE).- La Fiscalía sueca presentó este jueves cargos por terrorismo contra un joven simpatizante del Estado Islámico (EI) por planear un atentado contra un festival en el centro de Estocolmo el verano pasado.

El joven, de 18 años y que lleva detenido en prisión preventiva desde febrero, ha sido acusado también, junto con otro individuo de 17, de pertenencia a organización terrorista y de intento de asesinato hace un año en el sur de Alemania.

«Existía claramente una voluntad de cometer un atentado, causando tanto daño en vidas humanas como fuera posible», dijo en rueda de prensa el fiscal Henrik Olin.

Olin reveló que el sospechoso era un joven que se había «autorradicalizado» y que había mostrado simpatía por el «islamismo violento», en especial, el EI.

Según la televisión pública sueca SVT, el acusado es un joven de origen sirio que también tiene nacionalidad sueca y que ya fue condenado por robo, delitos de drogas y por participar en unos disturbios en Linköping (sur) en 2022, por los que fue internado en un centro para menores.

La policía sueca realizaba desde hace más de un año labores de seguimiento al joven, que hizo tareas de reconocimiento en el lugar del atentado y a quien se le encontró material para fabricar explosivos y una cámara corporal que presuntamente iba a usar en el ataque.

El juicio contra el joven comenzará la próxima semana, informó la Fiscalía. EFE

