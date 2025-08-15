The Swiss voice in the world since 1935

Acusan de corrupción a la alcaldesa de Nueva Orleans por romance con su jefe de seguridad

Los Ángeles (EEUU), 15 ago (EFE).- La alcaldesa de Nueva Orleans (EE.UU.), la demócrata LaToya Cantrell, fue acusada este viernes de corrupción por un gran jurado, tras una investigación sobre una supuesta relación amorosa con su jefe de seguridad que ha puesto en jaque su segundo mandato.

Varios de los cargos están relacionados con su supuesta relación sentimental con Jeffrey Vappie, su exjefe de seguridad asignado por el Departamento de Policía de Nueva Orleans, acusado el verano pasado de fraude electrónico y declaraciones falsas.

Vappie también enfrenta nuevos cargos según la acusación del viernes, según informó la plataforma de noticias NOLA.

Cantrell también mantenía una batalla legal con un residente de Nueva Orleans que tomó fotos de la supuesta relación.

Además había sido demandada por las Escuelas Públicas de Nueva Orleans por una promesa de financiación multimillonaria incumplida.

La demócrata, que hizo historia al ser elegida como la primera mujer en dirigir la alcaldía de Nueva Orleans, superó un intento de destitución en 2022. EFE

