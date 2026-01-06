Advierten contra una eventual injerencia en juicio a Le Pen con sanciones a magistrados

París, 6 ene (EFE).– El presidente del Tribunal de Justicia de París, Peimane Ghaleh-Marzban, advirtió este martes martes contra una posible «injerencia inaceptable e intolerable» tras informaciones periodísticas sobre supuestas amenazas de sanciones estadounidenses contra los jueces que condenaron a la Agrupación Nacional (RN) y a su líder, Marine Le Pen, por un caso de corrupción en el Parlamento Europeo.

Ghaleh-Marzban se refirió así a la información publicada por el semanario alemán Der Spiegel, según la cual la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, había considerado sancionar a los jueces del Tribunal Correccional de París que condenaron a Marine Le Pen en primera instancia el pasado marzo.

«Si tales acusaciones se probaran o se materializaran, constituirían una injerencia inaceptable e intolerable en los asuntos internos de nuestro país, lo que debería provocar la condena de las autoridades públicas», dijo Ghaleh-Marzban en un discurso durante la ceremonia de investidura de nuevos jueces.

El presidente del Tribunal de Justicia de París lanzó un llamamiento a «alzarse contra la mera posibilidad de que esto se conciba», en alusión a las amenazas.

En marzo, la líder ultraderechista fue condenada a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento y dos en arresto domiciliario y, sobre todo, a cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata.

Le Pen y otros once de los condenados en marzo por malversación de fondos del Parlamento Europeo recurrieron y serán juzgados de nuevo en apelación del 13 de enero al 12 de febrero de 2026, más de un año antes de las elecciones presidenciales de 2027.

La Agrupación Nacional (RN), su líder Marine Le Pen y esas once personas -la mitad de las condenadas en primera instancia-, comparecerán de nuevo por malversación de fondos públicos, acusadas de haber establecido un «sistema» entre 2004 y 2016 para pagar a empleados del partido con dinero del Parlamento Europeo.

El Tribunal de Apelación de París ya había indicado en abril pasado que el proceso en apelación se celebraría en el primer semestre de 2026, para que haya una sentencia en verano de ese año y no interferir así en la campaña electoral para las presidenciales de 2027, a las que aspira a presentarse Le Pen.

El magistrado francés Nicolas Guillou, de la Corte Penal Internacional (CPI), está sujeto a sanciones estadounidenses desde agosto pasado en relación con la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.EFE

