Aerolínea Turkish extiende su cancelación de vuelos en Venezuela hasta el 1 de diciembre

2 minutos

Caracas, 26 nov (EFE).- La aerolínea turca Turkish Airlines extendió su cancelación de vuelos en Venezuela hasta el 1 de diciembre, según un aviso oficial al que tuvo acceso EFE este miércoles, luego de que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. recomendara «extremar la precaución» al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante «una situación potencialmente peligrosa en la región».

«Les informamos la extensión de la cancelación de los vuelos en nuestra ruta IST-CCS-IST (Estambul-Caracas-Estambul) los días 29-30 de noviembre y 1 de diciembre incluido», reza en el comunicado, dirigido a agencias de viajes.

Desde el sábado, varias aerolíneas han cancelado sus vuelos en Venezuela, como las españolas Air Europa, Plus Ultra e Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol y la suramericana Latam.

Por el momento, mantienen sus operaciones en Venezuela Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal).

Las venezolanas Laser y Estelar informaron este martes la suspensión de sus vuelos con destino a Madrid hasta el 1 de diciembre, luego de los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

Este miércoles, venció el plazo de 48 horas que otorgó el Gobierno de Venezuela a las aerolíneas para que retomen sus operaciones en el país suramericano sin que las autoridades hayan confirmado, de momento, su decisión de revocar los permisos de «vuelo permanente» o hayan anunciado algún otro tipo de sanción.

Al menos 6.000 pasajeros que tenían previsto viajar entre Madrid y Caracas durante estos días se han visto afectados.EFE

