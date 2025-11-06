Aerolíneas de EEUU intentan preservar los vuelos internacionales pese a cierre de Gobierno

2 minutos

Washington, 6 nov (EFE).- Las principales aerolíneas de Estados Unidos anunciaron este jueves que intentarán preservar los vuelos internacionales, dentro de sus medidas para minimizar el impacto de la reducción de vuelos ordenada por la Administración de Donald Trump debido a la falta de controladores aéreos por el cierre del Gobierno federal.

United Airlines confirmó en un comunicado que ajustará sus horarios para cumplir con la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) de reducir a partir del viernes en un 10 % los itinerarios en los 40 aeropuertos más importantes del país.

La compañía dijo que busca «minimizar cancelaciones» y priorizar «especialmente vuelos internacionales de larga distancia».

Bajo la misma línea, Delta y American Airlines se sumaron a la preservación de rutas internacionales y agregaron en sendos comunicados que «los pasajeros afectados serán reubicados» y que podrán acceder a «opciones flexibles para cambiar, cancelar, reembolsar vuelos sin penalización».

De acuerdo con el Departamento de Transporte, entre 4.000 y 4.500 vuelos al día podrían ser afectados, incluidos tanto comerciales como de carga, si no se llega a un acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar un presupuesto que permita reabrir la Administración estadounidense.

Desde el inicio del cierre de Gobierno, el país ha experimentado la baja de unos 2.000 controladores aéreos, que habrían ido a buscar otros empleos dado que estaban trabajando sin salario.

El cierre del Gobierno, que inició el 1 de octubre es el más largo en la historia del país, superando los 35 días que duró el cierre de 2018-2019 del primer mandato de Trump, mismo que finalizó en gran parte por la presión de los controladores aéreos. EFE

us/gad

(foto)