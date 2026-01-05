Afectados por accidente de Tren Interoceánico presentan denuncia ante la Fiscalía mexicana

2 minutos

Ciudad de México, 5 ene (EFE).- Una de las familias lesionadas por el accidente del Tren Interoceánico presentó este lunes, ante la Fiscalía General de la República (FGR) de México, una querella por el “delito de lesiones”, así como denuncia por “abuso de autoridad” contra los contratistas responsables en el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre y que provocó la muerte de 14 personas.

Esta primera denuncia fue presentada por la defensa, sin la presencia física de sus representados -la familia integrada por Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temích y el hijo de ambos, Alexis Iglesias Temích- para “colaborar y apoyar mayores datos” a la investigación iniciada por la FGR sobre este siniestro que tuvo lugar en el estado de Oaxaca (sur).

“Presentamos esta denuncia en representación de las víctimas con la finalidad de que puedan participar activamente en la investigación”, señaló a EFE el abogado Adrián Arellano.

Además, enfatizó que la familia afectada buscó el apoyo legal porque “no quiere dejar en el olvido este caso” que “hoy es viral, pero que el día de mañana, en unos meses se va olvidar y la representación se va quedar en un archivo” sin que se “advierta qué fue lo que sucedió”.

En una llamada telefónica con el afectado, Juan Manuel Iglesias, apuntó que esta demanda es para “aquellos funcionarios que omitieron su trabajo y cedieron a la corrupción”.

Y aclaró que el resultado de ello es que su familia esté lesionada en un hospital con “carencia de insumos y personal poco sensible” hacia las personas que siguen esperando respuesta del estado de salud de las 11 víctimas que permanecen en vigilancia médica.

“Su servidor estuvo pernoctando como un indigente afuera del hospital durante dos días (…) Esta demanda es para llegar hasta las últimas consecuencias”, zanjó al destacar que este accidente le provocó a su hijo una apertura en la cabeza de 18 puntos, así como una lesión en el brazo, por lo que tuvo que ser operado.

También declaró que él tiene una lesión en el tobillo de segundo grado y su esposa, Flor del Carmen, una afectación de primer grado en la cervical.

La defensa también sostuvo a medios que, en este primer momento y de acuerdo con las “irregularidades” señaladas -desde el 2019 hasta febrero de 2025- por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la denuncia involucra la presunta participación de “las principales contratistas”, que son Comsa Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools. EFE

abz/csr/rod

(foto)(video)