Afganistán lucha por hallar supervivientes tras terremoto que deja más de 900 muertos

3 minutos

Los equipos de rescate buscan desesperadamente este martes entre los escombros a sobrevivientes del potente terremoto que sacudió el este de Afganistán y ha causado más de 900 muertos.

El sismo, de magnitud 6 y seguido de al menos cinco réplicas, afectó alrededor de la medianoche del domingo zonas remotas de las provincias montañosas de Nangarhar, Kunar y Laghman, en la frontera con Pakistán.

El jefe de la autoridad de gestión de desastres de la provincia de Kunar, Ehsanullah Ehsan, indicó a la AFP que «las operaciones continuaron durante toda la noche, no se detuvieron».

Algunas de las aldeas más afectadas siguen siendo inaccesibles debido a los bloqueos de carreteras, dijo a la AFP la agencia de la ONU para las migraciones.

Los habitantes de algunas poblaciones se unieron a los esfuerzos de rescate, utilizando sus propias manos para retirar los escombros de las casas de barro y piedra construidas en valles escarpados.

Obaidullah Stoman, de 26 años, que viajó a la aldea de Wadir para buscar a un amigo, quedó abrumado por el nivel de destrucción. «Estoy buscando aquí, pero no lo he visto. Me ha resultado muy difícil ver las condiciones que hay», dijo a la AFP.

En otros lugares, las familias enterraron los cadáveres, algunos de niños, envueltos en sudarios blancos, siguiendo el rito musulmán.

El epicentro del terremoto se localizó a 27 kilómetros de Jalalabad, la capital de la provincia de Nangarhar, y a solo ocho km de profundidad.

Los terremotos relativamente superficiales pueden causar más daños, sobre todo debido a que la mayoría de los afganos vive en casas de adobe, vulnerables al derrumbe.

Ante la tragedia, se han desembolsado cinco millones de dólares del fondo mundial de intervención de emergencia de la ONU, informó el lunes el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

– Más de 900 muertos –

En un balance provisional, las autoridades talibanas informaron de entre 900 y 950 muertos y 3.000 heridos en la provincia de Kunar, así como 12 muertos y 255 heridos en Nangarhar.

La región de Laghman también cuenta decenas de heridos, según el portavoz del gobierno, Zabihullah Mujahid.

Afganistán sufre frecuentes terremotos, especialmente en la cordillera del Hindú Kush, cerca de la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.

Desde el año 1900, el noreste del país ha sufrido 12 sismos de magnitud superior a 7, según Brian Baptie, sismólogo del servicio geológico británico.

Tras su regreso al poder en 2021, los talibanes enfrentaron otro terremoto de gran magnitud en la región de Herat, en el otro extremo de Afganistán, en la frontera con Irán.

Más de 1.500 personas perdieron la vida y más de 63.000 viviendas quedaron destruidas por ese movimiento telúrico de magnitud 6,3 en 2023.

Tras décadas de conflicto, Afganistán es uno de los países más pobres del mundo y se enfrenta a una prolongada crisis humanitaria y a la llegada de millones de ciudadanos que se han visto obligados a regresar al país por sus vecinos Pakistán e Irán en los últimos años.

La ayuda extranjera al país se ha reducido drásticamente, lo que ha socavado la capacidad de la nación para responder a las catástrofes.

Estados Unidos fue el mayor donante hasta principios de 2025, cuando se cancelaron todos los fondos, salvo una pequeña parte, tras la llegada al poder del presidente Donald Trump.

