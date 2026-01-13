Afines a Evo Morales temen que Gobierno use en su contra «receta» para captura de Maduro

La Paz, 13 ene (EFE).- Los sindicatos de cocaleros y campesinos afines al expresidente de Bolivia Evo Morales expresaron este martes su temor ante la posibilidad de que el Gobierno de Rodrigo Paz use contra el exmandatario la «receta» aplicada por Estados Unidos para capturar al gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

El exsenador y dirigente cocalero Leonardo Loza ratificó su denuncia de la existencia de un supuesto «plan de operaciones» llamado ‘JEMA’, por Juan Evo Morales Ayma (2006-2019), que presuntamente debía ejecutarse en la víspera para capturar al exmandatario y que, según dijo, tiene la «venia de la Embajada de EE.UU.».

Loza sostuvo que los sectores leales al exmandatario le ofrecen un «resguardo de 24 horas» en la localidad de Lauca Ñ, en la zona central del Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político de Morales donde este permanece desde octubre de 2024 para evitar ser capturado por una investigación por presunta trata agravada de personas.

«Como hicieron, invadieron el territorio venezolano, secuestraron al presidente de Venezuela, asesinaron a los hermanos venezolanos, seguramente el mismo libreto, la misma receta pretenden repetir en nuestro país, en Bolivia, en el Trópico de Cochabamba, por eso nuestros hermanos de esta región están en permanente alerta las 24 horas del día», dijo Loza a los medios.

Según Loza, el plan, en el que supuestamente iban a intervenir «más de 8.000 policías», no se realizó porque el lunes se declararon «en estado de emergencia» y los sindicatos de campesinos y cocaleros hicieron vigilia toda la noche.

«Creemos que los gringos están usando como títeres a nuestra Policía nacional, al Ejército nacional y, por supuesto, al Gobierno para cometer un gran genocidio en esta región de nuestro país, como si fuéramos otro territorio», afirmó.

Morales, que fue aliado político de Maduro, condenó la «brutal agresión imperial» de Estados Unidos contra Venezuela y exigió la «inmediata liberación» del presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, quienes afrontan cargos de narcotráfico con los que la Administración de Donald Trump justifica su captura y traslado a EE.UU.

El exgobernante boliviano no ha salido del Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, cuando se conoció sobre una investigación en su contra por un caso de trata agravada de personas en el que está acusado por la Fiscalía de haber tenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo cuando era presidente.

Por este caso, los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días en 2024 y desde entonces están atrincherados en el Trópico de Cochabamba con palos, piedras y con una vigilia constante para evitar su detención.

A principios de 2025, un tribunal judicial declaró en rebeldía a Morales, después de que el político no se presentara en dos ocasiones, al alegar enfermedad, a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra.

En octubre pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente por el delito de trata agravada de personas, lo que significa que el juez del proceso debe señalar una fecha para que comience el juicio en su contra. EFE

